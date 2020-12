Metro de Madrid dice que "no hay viabilidad" para otorgar licencias municipales a todos los locales comerciales

MADRID, 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

La consejera delegada de Metro de Madrid, Silvia Roldán, ha trasladado este viernes que "no hay viabilidad" para que se puedan otorgar licencias municipales a todos los locales comerciales del suburbano que estén bajo rasante.

Así lo ha indicado la consejera delegada del suburbano en la Comisión de Transportes de la Asamblea de Madrid a la pregunta de Vox sobre qué impide a Metro de Madrid sacar a concurso público la licitación de todos los locales comerciales que dispone a red de Metro de Madrid.

"Sobre los locales que están bajo rasante lo que no voy a hacer es sacar una licitación de algo que no va a llegar a buen puerto, y mi obligación como técnico es asegurarme que va a cumplir no solo prescripciones técnicas sino también con las especificaciones que piden el resto administraciones", ha sostenido.

Roldán ha asegurado que están trabajando con el Ayuntamiento de Madrid y, hasta la fecha, lo que también les han transmitido con argumentaciones técnicas es que "no hay viabilidad para que se les otorgue la licencia municipal a todos los locales comerciales que estuvieran bajo rasante".

Por último, la consejera delegada de Metro ha estimado que habrá actualmente 33 locales, a los que habría que restar los que están sobre rasante, y ha indicado que fueron 11 locales a los que se realizó adaptación a la norma de usos asociados.