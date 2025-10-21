Metro refuerza la disponibilidad de materiales para regular el flujo tras el incremento de viajeros en el suburbano

MADRID 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

Metro de Madrid quiere aprovisionarse de un refuerzo de materiales para regular el flujo de viajeros ante el incremento de pasajeros que está registrando el suburbano madrileño, con incrementos en el flujo de viajeros de un 8% y previsión de cerrar el año con nuevos récords.

Para ello, el suburbano lanzó una licitación este lunes para el suministro de materiales empleados para la sectorización y regulación de flujos de usuarios y para la colocación de toda la información relativa a comunicaciones a los clientes respecto a incidencias que afectan a la prestación del servicio y las instalaciones.

El contrato, por valor de 107.925,71 euros (IVA incluido), tiene una duración de 30 meses. Se trata de una contratación habitual por parte de la compañía, han apuntado a Europa Press fuentes del suburbano, que recalcan que en esta ocasión se adquirirá "un mayor número de tensabarrier y cintas retráctiles (de coste mayor) debido sobre todo a la instalación de los equipos de refrigeración en andén con motivo del Plan de Altas Temperaturas".

La licitación, adelantada por el diario 'El País', contempla 500 barreras nuevas de dos metros cada una, así como carteles para dar información a los viajeros, y sus caballetes. En concreto, se trata de material que usa principalmente el Área de Gestión Operativa de Metro de Madrid para facilitar la canalización ordenada de flujos de viajeros, delimitar áreas de acceso restringido y asegurar la difusión clara y visible de información operativa relevante, especialmente en situaciones de incidencia o modificación del servicio habitual.

En la documentación, consultada por Europa Press, se subraya que este material "resultan imprescindibles para garantizar una adecuada gestión del espacio público en las estaciones de Metro de Madrid, contribuyendo tanto a la seguridad como a la comunicación eficaz con los usuarios".

De forma más concreta, se explica que "ha existido un incremento de necesidad de los materiales 12008 (poste separador Tensabarrier 2 metros) y 12022 (soporte de pared c/ cinta retractil 7,7 metros) por parte del Área de Gestión Operativa de Metro de Madrid debido a la interrupción de servicio en Línea 6 y la instalación de equipos de refrigeración en los andenes por el Plan de Altas Temperaturas".

NECESIDADES DE 2026 Y 2027

Por su parte, desde Metro se ha aclarado que actualmente cuenta con existencias en sus almacenes y entregas del anterior contrato pendientes de recibir, ya que son materiales "de uso recurrente en Metro", se estima que serán necesarios para cubrir las necesidades de los años 2026 y 2027, es decir, una vez ya reabierta la Línea 6.

Según han explicado desde la compañía, son unos elementos imprescindibles para garantizar "una adecuada gestión del espacio público en las estaciones de Metro, contribuyendo tanto a la seguridad como a la comunicación eficaz con los usuarios". Estos materiales se utilizan en todos los eventos masivos (partidos de fútbol, conciertos, cabalgata, maratón, etc.) y se están incrementando como se aprecia en el número de elementos que se ha venido comprando en los últimos años.

En este sentido, desde Metro han insistido que el material "no es para la Línea 6 puesto que cuando lleguen ya habrán terminado las obras". En cualquier caso, han aclarado, "habrá otros eventos (y posibles nuevas obras) que requerirán de elementos para canalizar el flujo de viajeros en un contexto, además, de continuo aumento de viajeros año tras año".

Desde el suburbano se estableció un dispositivo de 120 jefes de sector para ayudar a estas tareas durante el cierre del tramo entre Moncloa y Legazpi de la Línea 6, la más transitada del suburbano, una finalización de trabajos que está prevista para fin de año.

AUMENTAN LAS CIFRAS DE VIAJEROS

Durante una visita a la estación de Metro de Ópera, el consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín, ha resaltado que este mismo martes han circulado por la red de Metro 322 trenes. "A pesar de tener parcialmente cerrada la Línea 6 de Metro y la Línea 7B, pues es uno de los récords de números de trenes. Son las cifras más altas de trenes en circulación de la historia de Metro", ha destacado.

En este sentido, ha vuelto a hacer hincapié en que la alta demanda de Metro --con récord en septiembre de usuarios, con más de 62 millones de viajeros-- está relacionada también por incidencias en la red de Cercanías de Madrid. "Hoy cinco incidencias en el Cercanías, nuevamente el caos se ha asumido de lo que es la Cercanías aquí en Madrid y lógicamente los usuarios tienen que buscar otras alternativas como pueden ser los autobuses interurbanos o como puede ser Metro de Madrid", ha explicado.

Al hilo, ha vuelto a exigir más financiación. "Ojalá hubiera otras administraciones que hicieran como hace la Comunidad de Madrid, que está invirtiendo 1.800 millones de euros para que el Metro de Madrid no se pare, para que el Metro de Madrid siga avanzando", ha zanjado.