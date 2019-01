Metro registra desfase de trenes esta Nochevieja del 27% pero la compañía dice que cumple las frecuencias marcadas

Publicado 03/01/2019 16:59:33 CET

MADRID, 3 Ene. (EUROPA PRESS) -

Un total de 84 trenes menos han circulado esta Nochevieja en Metro de Madrid, de las 232 unidades que asegura el Consorcio Regional de Transportes (CRTM), es decir, un 27 por ciento menos, según datos de la tabla de trenes en servicio durante el pasado lunes a los que ha tenido acceso Europa Press.

Por su parte, fuentes de la compañía han asegurado a Europa Press que Metro de Madrid cumple con las frecuencias fijadas salvo alguna incidencia puntual. En este sentido, exponen que el hecho de que un tren no quede registrado su paso en una hora concreta no implica que no circule durante todo el día.

En concreto, según estas tablas, el lunes 24 de diciembre a las 22 horas había previsto un total de 243 unidades y se registró la llegada a final de línea de 192 trenes, es decir, 51 menos de los contemplados inicialmente.

Situación similar se dio el día 31 con 232 trenes en circulación previstos y llegaron a final de línea 148 a las 14.30 horas, lo que supone un desfase del 27 por ciento y 84 unidades menos de las programadas.

A su vez, ese día la línea que más desfase registra es la 1 desde Pinar de Chamartín a Valdecarros, con 10 unidades de trenes menos en circulación, de los 24 que registra el Consorcio, según estos datos fueron 14 los que realmente circularon.

Le sigue Puerta de Arganda-Paco de Lucía, con 9 trenes menos en circulación de los 19 que registra el Consorcio y la línea 7 de metro Estadio Olímpico-Pitis con ocho unidades menos de trenes de las 17 que hay registradas.

Por su parte, las líneas que menos desfase de trenes han registrado han sido la 11 desde Plaza Elíptica a la Fortuna, que pasa de los cuatro trenes que ha registrado el Consorcio a dos, y la línea 12 Puerta del Sur, que pasa de las 8 a las 6 unidades.

En declaraciones a Europa Press, el diputado de Podemos en la Asamblea de Madrid Alberto Oliver ha lamentado que esta situación se repite "durante meses" y el suburbano "sigue degradándose día tras día y no se resuelve fácilmente".

"El día 24 de diciembre hubo un 21 por ciento menos de trenes y el día 31 un 27 por ciento menos y esto nos lleva a este pésima gestión, cuando lo que hace falta es más personal", ha reivindicado Oliver.

De hecho, el parlamentario de la formación 'morada' ha asegurado que solicitarán la comparecencia del consejero delegado de Metro, Borja Carabante, para que explique la situación de los trenes del suburbano. "Creemos que debe dimitir, ya no sabemos por cuántos motivos", ha zanjado.

Diversos sindicatos de metro de Madrid aseguraron también que en noviembre no se cumplieron durante fechas señaladas las tablas de trenes del suburbano en diferentes proporciones. Aluden a la falta de plantilla, la escasez de trenes y la paralización de unidades por presencia de amianto como causa de reducción de frecuencias y aumento de aglomeraciones.

Por su parte, desde la compañía han aseverado que los datos de tablas en una hora específica no reflejan la situación real del servicio, dado que recogen solo una foto "fija" y que no tiene en cuenta diversas circunstancias del servicio.

Así, detallaron recientemente a Europa Press que se cumplen las tablas fijadas y que durante el día se producen incidencias puntuales que implican alguna demora de un par de minutos. Pese a que el tren recala luego al final de la línea, se computa en la franja posterior (una media hora después). En consecuencia, el tren ha circulado pero no se computa en el momento que está previsto.

Según detallaron desde Metro ante de finalizar el año 2018, la empresa cumple con el 99,4 por ciento del servicio previsto en las tablas. Así, de enero a noviembre y según las tablas previstas, el conjunto de trenes del suburbano debería haber realizado 1.289.276 horas de servicio, y prestó de manera efectiva un total de 1.281.518 horas.