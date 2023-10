Metro se reúne el lunes con las tiendas del suburbano y traslada su "total disposición" pese a las "escasas" opciones

MADRID, 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

Metro de Madrid ha trasladado este viernes su "total disposición" a llegar a una solución acordada con la Asociación de Autónomos y Comerciantes del Metro de Madrid (AACMM), que reúne a las tiendas del suburbano, para "aportar luz" sobre la actividad de los únicos cinco establecimientos que permanecen abiertos.

El consejero delegado de Metro, Ignacio Vázquez, ha avanzado este viernes que el próximo lunes mantendrán una reunión con la citada asociación para estudiar esta cuestión, que actualmente afecta a cinco a las cinco únicos locales que permanecen abiertos, cuatro establecimientos en Aluche y uno en Plaza de Castilla, y con los que ya hubo un encuentro el pasado lunes.

Dos de estos locales ubicados en la estación de Aluche tienen una orden pendiente de desahucio tras finalizar los contratos individuales firmados con Metro de Madrid y que expiraban el 31 de diciembre de 2018, sin posibilidad de prórroga.

"Debido a la situación judicial nos encontramos en el tiempo de descuento pero por la parte que a mí me corresponde, y por supuesto a Metro de Madrid, pongo encima de la mesa toda la dosis de buena voluntad para llegar a un acuerdo con los comerciantes antes de que se produzcan dichos alzamientos en el plazo aproximado de mes y medio", ha explicado Ignacio Vázquez.

Durante su intervención en la Comisión de Vivienda, Transportes e Infraestructuras, el consejero delegado de Metro ha recordado el informe del Ayuntamiento de Madrid que determinó que ningún local bajo rasante obtendría licencia de actividad para realizar su actividad y, por tanto, solo hay viabilidad a día de hoy de aquellos locales que están sobre rasante y con salida independiente a la calle.

"Pese a que las posibilidades son escasas y obviamente el tiempo acecha, debido a las resoluciones de los jueces, queremos lógicamente intentar llegar a una solución que satisfaga a todos y que sea de manera convencional", ha insistido Vázquez.

Los negocios que aún permanecemos abiertos quieren llegar a un acuerdo con Metro de Madrid para renovar los contratos de cesión y que la ampliación del uso comercial de Metro Madrid se lleve a cabo sin renunciar a la gestión pública del espacio y garantizando el acceso a las pequeñas y medianas empresas de la Comunidad de Madrid.

MÁS DE 125 NEGOCIOS HAN CESADO SU ACTIVIDAD

A día de hoy, más de 125 negocios han cesado definitivamente su actividad, dejando a más de 700 trabajadores en el paro, ha denunciado el presidente de la Red de Autónomos y portavoz de los Comerciantes de las Tiendas de Metro, Francisco Ferrera, que subraya que los locales vacíos de Metro "son una oportunidad de generar riqueza y empleo".

"Vamos a seguir trabajando y nos comprometemos a ellos para estudiar todas las posibilidades que a día de hoy están cercenadas respecto a la actividad comercial bajo rasante. No soy técnico, me he empapado todo lo posible al respecto porque me he impuesto mucho saberlo y porque además creo que la voluntad de Metro y su obligación es también poner en valor todos aquellos espacios que pueden ayudar para dinamizar y generar empleo", ha dicho.

Por su parte, la diputada del Grupo Parlamentario Más Madrid María Acín ha denunciado que el problema al no considerar viables los locales bajo rasante sin salida a la calle dejó "a decenas de familias que tenían un local consolidado y, como le digo, con mucho arraigo en los barrios, totalmente en la calle".

Además, ha recordado que Metro de Madrid invirtió "miles de miles de euros" en la renovación de estos locales derivada de la normativa acordada por la Consejería de Transportes en 2016 que obligaba a reformar todos los locales del Metro, lo que supuso el cierre por obras de forma indefinida de la mayoría de ellos.