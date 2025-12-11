Los migrantes representan 1 de cada 5 personas ocupadas en Madrid, especialmente en hostelería y construcción, según UGT

Archivo - Un camarero durante su jornada laboral, a 15 de abril de 2025, en Madrid (España). - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

MADRID, 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

La población migrante representa casi una de cada cinco personas ocupadas en la Comunidad de Madrid, es decir, el 19,7%, teniendo una mayor presencia en los sectores de la hostelería, el comercio, la construcción, las actividades administrativas y el trabajo doméstico.

Así se desprende del informe 'Desmontando prejuicios y estereotipos' del sindicato UGT en el marco del proyecto Por un Trabajo Digno, financiado por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y cofinanciado por el Fondo Social Europeo Plus (FSE+), que ha presentado este jueves la secretaria general de UGT Madrid, Susana Huertas; la secretaria de Salud Laboral de UGT, Patricia Ruiz; y la secretaria de Políticas Sociales de UGT Madrid, Laura Muñoz.

A comienzos de 2024, la Comunidad de Madrid alcanzó los 7 millones de habitantes, de los cuales 1,12 millones tenían nacionalidad extranjera. Si se suman las personas de nacionalidad española nacidas en el extranjero, el total de población de origen migrante asciende a 1,76 millones de personas, esto es, una de cada cuatro residentes.

Entre 2021 y 2024, el 71% del crecimiento poblacional madrileño se debió al aumento de población extranjera. En concreto, más de la mitad de las nuevas residentes eran mujeres de nacionalidades como Colombia, Perú o Venezuela.

En el ámbito laboral, más de la mitad del aumento del empleo entre 2021 y 2025 correspondió a personas extranjeras, con las mujeres concentrando la mayor parte del crecimiento. La feminización del empleo extranjero es especialmente visible en el Sistema Especial de Empleados de Hogar, suponen más de la mitad de las afiliadas en la región.

"Una de las cosas que tenemos que hacer es desmontar los bulos, los perjuicios y la confusión que se está generando en toda la sociedad. La inmigración viene a generar riqueza y cultura y acompañarnos en el entorno de vida. Atender la migración cuando viene a trabajar a nuestro país es de justicia social y humanitario", ha defendido la secretaria general de UGT Madrid.

En este sentido, ha apuntado que la migración en la región "aporta más de lo que recibe y en peores condiciones laborales" y ha reclamado "combatir la discriminación en el trabajo que está sufriendo hoy en día las personas migrantes".

MÁS POBLACIÓN EXTRANJERA EN PEQUEÑOS MUNICIPIOS

Según el estudio, los municipios con mayores porcentajes de población extranjera son Robledillo de Jara, con el 28,7% (38 personas de nacionalidad extranjera sobre un total de 132), Pelayos de la Presa, el 27,4% (852 personas sobre un total de 3.106), El Molar, el 25,9% (2.611 personas sobre un total de 10.079) y Robregordo, el 24,6% (18 personas de nacionalidad extranjera sobre un total de 73).

Durante la presentación del estudio del sindicato, la secretaria de Salud Laboral de UGT, Patricia Ruiz, ha destacado que su presencia en estos pequeños municipios, en sectores de la hostelería, construcción y cuidados, empuja a "reactivar la vida" de estas localidades.

Aquellos que tienen mayor volumen en términos absolutos de población de nacionalidad extranjera son Madrid (619.086 personas de 3.422.416, el 18%), Alcalá de Henares (34.448 de un total de 199.446 habitantes, el 17,2%) y Parla (31.257 personas de 134.876, el 23,1%), Móstoles (29.064 de 213.268 habitantes, el 13,6%) y Getafe (27.691 personas de 191.560, el 14,4%).

VULNERABILIDAD

Por otro lado, Madrid es la sexta comunidad autónoma con la tasa de riesgo de pobreza más baja, con el 14,3%. En el ámbito social, el 17,5% de las personas titulares de rentas mínimas tienen nacionalidad extranjera y en el Ingreso Mínimo vital (IMV) el porcentaje se sitúa en el 22%.

En el año 2023, el salario medio bruto de la población de nacionalidad española era de 2.391 euros, el de doble nacionalidad 1.805 euros (un 24,6% menor) y el de nacionalidad extranjera, 1.762 euros (un 26,4% menor). En el caso de las personas asalariadas de nacionalidad española, el 13,5% trabajan a jornada parcial, porcentaje que sube al 18,1% en el caso de la nacionalidad extrajera y al 20,9% en el de la doble nacionalidad.

En cuanto a la tasa de riesgo de pobreza o exclusión social llegaba al 54,1% en el caso de la población nacional de terceros países, al 35,1% para los nacionales de la Unión Europea y al 20,8% para la población de nacionalidad española.

Además, el 20,3% de las visitas a Atención Primaria en la Comunidad de Madrid en 2024 correspondió a personas nacidas en el extranjero, a pesar de que representan el 23,8% de la población total.

"Queremos los mismo derechos y oportunidas para las personas migrantes. Hace falta pedagogía para evitar los bulos como el efecto llamada, las paguitas o la perdida de cultura. Es necesario una política clara de la normalización de migración y su reconocimiento", ha insistido Ruiz.

REIVINDICACIONES

Por su parte, la secretaria de Políticas Sociales de UGT Madrid ha reivindicado un refuerzo en la inspección de trabajo para "combatir la explotación y la economía sumergida" en los sectores donde se concentran las personas migrantes, y avanzar en procesos de regularización de las personas que ya viven y trabajan en la región.

Asimismo, ha exigido la equiparación "plena" de derechos laborales y protección social para el empleo del hogar y los cuidados y su reconocimiento como "pilar de bienestar de las familias y de la propia economía madrileña".

También ha solicitado cláusulas de igualdad y no discriminación en los convenios colectivos, que incluyan medidas "específicas contra el racismo y la xenofobia" en los centros de trabajo y la "garantía de acceso efectivo a la sanidad, a los servicios sociales y a la protección frente a la violencia de género, sin miedo ni barreras administrativas para las personas".