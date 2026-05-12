La ministra Igualdad anuncia un nuevo "comité de crisis" tras el último caso de violencia de género en Carabanchel

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, atiende a los medios al comienzo de la Conferencia Sectorial de Igualdad, a 15 de abril de 2026, en Madrid (España). Reunión con las consejeras y consejeros autonómicos para concretar el reparto de casi 180 millones d - Alberto Ortega - Europa Press

FUENLABRADA 12 May. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha anunciado que "próximamente" se celebrará un nuevo "comité de crisis" ante el asesinato de una mujer en Carabanchel, la víctima número 19 en violencia de género y la segunda en la Comunidad de Madrid.

La ministra ha hecho el anuncio en Fuenlabrada, durante la visita junto al alcalde, Javier Ayala, a la exposición '20 años de matrimonio igualitario. Si, sigo queriendo', instalada en el vestíbulo del Ayuntamiento de Fuenlabrada.

Redondo ha asegurado que contempla cada muerte machista como un "fracaso personal y de la sociedad". "No podemos permitir que una sociedad libre siga asistiendo al goteo de asesinato de mujeres", ha expresado la ministra.

En este contexto, ha señalado que "lamentablemente hay que seguir aprendiendo de cada caso", y ha animado a que todos los "elementos" que integran la cadena contra la violencia de género "estén funcionando".