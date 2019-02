Miranda (Cs) dice que el feminismo "no se defiende rodeando el Parlamento" o "con la bandera más grande"

Publicado 26/02/2019 15:46:10 CET

"Basta de imponer una visión restrictiva del feminismo. El feminismo es libertad y el resto es totalitarismo", declara

MADRID, 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

La concejala de Cs Sofía Miranda ha manifestado en el Pleno de Cibeles que el feminismo "no se defiende rodeando el Parlamento" andaluz o rodeándose de "la bandera más grande". Lo ha hecho en un Pleno en el que no se ha conseguido sacar adelante una declaración institucional por el 8M por el 'no' del PP y en el que Ahora Madrid y PSOE han apoyado la huelga feminista, con el rechazo popular y la abstención de Cs.

Cree Miranda que estos debates son "la perfecta foto de la realidad política en España", con "un PP derechizado y lanzado a los brazos de Vox", como se demuestra con su 'no' a la declaración institucional, y con un PSOE "que no busca una declaración de consenso sino que busca la exclusividad del feminismo".

"Respetamos la convocatoria de huelga", ha apuntado pero cree que es contraproducente que las reivindicaciones feministas se confundan con posturas ideológicas. "Hay que dar libertad a las mujeres", ha defendido.

"Nos vemos juntos y juntas en la manifestación y esperamos que sea de inclusión y unión de todo el feminismo", ha rematado antes de lanzar un "basta" de "decir a las mujeres qué decisiones tomar sobre ir a la huelga". "Basta de imponer una visión restrictiva del feminismo. El feminismo es libertad y el resto es totalitarismo", ha terminado.