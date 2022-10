El Mixto ve "muy dificilito" apoyar el presupuesto de Almeida cuando les oficializan un 'no' en bajada del IBI acordada

MADRID, 11 Oct. (EUROPA PRESS) -

El concejal del Grupo Mixto Luis Cueto ha descrito como "muy dificilito" que se crean al Gobierno municipal y que esto se traduzca en un apoyo al presupuesto a presentar por el alcalde, José Luis Martínez-Almeida, y la vicealcaldesa, Begoña Villacís, cuando hoy les han comunicado que no era posible la reducción del IBI consensuada en el acuerdo firmado en diciembre de 2021.

"En el día de hoy el equipo municipal nos ha confirmado que no van a reducir en 34 millones el IBI de los madrileños, como acordaron con nosotros. Han estado mareando la perdiz durante once meses", ha lamentado Cueto en un comunicado.

El edil ha destacado que él y sus compañeros se "fiaron" del Gobierno. "Nos dicen que no les da tiempo y que además no van a tener dinero el año que viene para hacerlo. Es una burla, una estafa. Madrid no se merece tener un alcalde que les ha estafado 34 millones de euros y un Gobierno que solo corre cuando se trata de hacer políticas para los ricos", ha reprochado el concejal.

"Es lamentable y esto va a dificultar muchísimo nuestra capacidad de creernos a un equipo que ahora nos pide apoyo para los siguientes presupuestos. Lo tienen muy dificilito", ha avanzado Cueto.