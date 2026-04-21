MM acusa a Almeida de "volver a las andadas" con el Centro Acuático y de "poner alfombra roja" a intereses privados

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida , en la Oficina de Información y Acompañamiento a Familias con Menores con Discapacidad (OIFAMDIS) - AYUNTAMIENTO DE MADRID

MADRID, 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

La concejala de Más Madrid Mar Barberán ha acusado este martes al alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, de "volver a las andadas" con el proyecto del futuro Centro Acuático en el entorno del Metropolitano y de "poner alfombra roja" a intereses privados en el uso del patrimonio público de la capital.

"Lo que Almeida ha presentado hoy junto al Metropolitano confirma una vez más el patrón que venimos denunciando desde Más Madrid, el patrimonio público de todos los madrileños al servicio de intereses privados", ha afirmado Barberán en declaraciones remitidas a los medios.

En concreto, Almeida ha presentado para este espacio un auditorio cubierto para 21.000 personas promovido por Live Nation dedicado a espectáculos, un campus universitario de la Alfonso X el Sabio para más de 2.300 estudiantes, un espacio deportivo de la cadena GoFit con piscina al aire libre y capacidad para 9.000 usuarios.

El proyecto es concesionado para los próximos 75 años en la explotación de la parcela a Barsento S.L.U., que financiará y ejecutará la construcción. El presupuesto de construcción se estima en más de 360 millones de euros.

Barberán ha criticado que el Ayuntamiento haya "dilapidado" en este "millones de euros de dinero público" cuando "lleva más de una década abandonado", y cuya parcela "se ha cedido durante 75 años a una sociedad creada por el Atlético de Madrid para hacer caja". "Y esto no es deporte público, es negocio privado", ha subrayado.

La edil ha asegurado que "lo que el alcalde vende" como un espacio cultural y deportivo es, en realidad, "un macrocomplejo con el mayor auditorio cubierto de Madrid para conciertos, zonas de restauración y un campus universitario privado".

"Que nadie se llame a engaño el interés general aquí es una coartada para que se forren aún más los de siempre", ha insistido.

La concejala ha enmarcado esta operación en otros proyectos urbanísticos, recordando que "ya ocurrió con los macroparking del Bernabéu que la justicia tumbó" y "con las parcelas de la ciudad deportiva del Atlético anuladas por los tribunales".

"Ahora el alcalde vuelve a las andadas y con el mismo esquema: alfombra roja a los grandes clubes y a las grandes empresas y el patrimonio de la ciudad como moneda de cambio", ha reprochado.

Por último, ha defendido que "Madrid necesita infraestructuras deportivas públicas y accesibles para que sus vecinos y vecinas las disfruten, no otro macrocentro de ocio privado disfrazado de interés general", y ha advertido de que el Ayuntamiento "se expone a indemnizaciones, a retrasos y litigios" en caso de que siga con la adjudicación de la parcela del Centro Acuático.