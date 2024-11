MM acusa a Comunidad de aprobar universidades privadas "sin garantías de calidad" y Viciana defiende que son "exigentes"

MADRID 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

El diputado de Más Madrid Juan Ignacio Varela-Portas ha acusado al Gobierno de la Comunidad de Madrid de aprobar universidad privadas "con informes negativos y sin ninguna garantía de calidad", ante lo que el consejero de Educación, Ciencia y Universidades, Emilio Viciana, ha defendido que son "exigentes" y se aseguran de que se cumplen "todos los requisitos de solvencia".

En la sesión de control del Pleno de la Asamblea de Madrid, el parlamentario de Más Madrid ha acusado al consejero madrileño de no controlar "su calidad docente" ni de asegurarse, "como dice su presidenta (Isabel Díaz Ayuso), de que no den títulos como churros".

"Permiten un tremendo desorden de titulaciones porque todas ofrecen lo mismo y les consienten no contribuir en nada a la investigación ni a la innovación y, por lo tanto, tampoco a la transferencia ni a la educación permanente, como sí hacen las universidades públicas", ha remarcado.

Pero, para Varela-Portas, la responsabilidad del Ejecutivo madrileño "no es solo invigilando o pasiva", sino que considera que "trabajan activamente para que estas universidades crezcan como parásitos a costa de la universidad pública, para que proliferen, como los parásitos, en un cuerpo mal alimentado y debilitado".

"Las universidades privadas se nutren de alumnos y de profesores que no consiguen plaza en la pública porque esta está infradotada y su Consejería cercena su desarrollo natural. Es aquí donde entra la acción perversa de su Consejería, que si con una mano aprueba universidades de dudosísima calidad con la otra, ahoga a las universidades públicas con unos presupuestos draconianos que no permiten ni pagar los sueldos, que no permiten mantener las infraestructuras y, sobre todo, que no permiten que ofrezcan plazas en aquellas titulaciones más necesarias y más demandadas por los madrileños", ha lanzado.

Por su parte, el consejero madrileño ha criticado que Más Madrid viva "constantemente de enfrentar lo público con lo privado" y oculten que la región se ha convertido en "la capital de los estudios superiores en español, gracias no solo a las seis prestigiosas universidades públicas" con las que cuentan sino también a los centros privados.

"Nosotros pensamos que la colaboración entre lo público y lo privado no solo es posible, sino que también es deseable. Sabemos que es habitual que un estudiante que asiste a la universidad pública decida posteriormente hacer un máster en un centro privado o viceversa. Y por eso, en la Ley de Enseñanzas Superiores, Universidades y Ciencias que vamos a tramitar, buscaremos la pluralidad, la libertad, la transparencia y la colaboración, para que las universidades no sean el coto de nadie", ha expuesto a continuación.

En cualquier caso, ha criticado que hablen de reconocimiento de universidades privadas o centros universitario como si se tratara de algo que desde el Gobierno regional deciden "discrecionalmente" por su voluntad pero la realidad, según ha explicado, es que está competencia "depende del Real-Decreto 640 del año 2021, en virtud del cual es la Conferencia General de Política Universitaria" en la que se agrupan distintos representantes y donde la Consejería solicita "informes adicionales".

"Somos mucho más exigentes que ustedes. Por ejemplo, pedimos informe a la SGT, pedimos informe a Infraestructura... Y nos aseguramos de que se cumplen todos los requisitos de solvencia. Todo ello para garantizar la calidad máxima en todas las universidades públicas y privadas", ha concluido.