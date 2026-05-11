MM advierte a Almeida que "cuatro brochazos" en scalextric de Vallecas no cierra "la herida" e insiste en su derribo

Archivo - El conocido 'scalextric' de Puente de Vallecas, a 19 de febrero de 2026, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 11 May. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento, Rita Maestre, ha advertido al alcalde, José Luis Martínez-Almeida, que los "cuatro brochazos" y la "tremenda chapuza" que ha anunciado este lunes para abordar el scalextric de Vallecas no cierra "la herida" de los vecinos de este entorno que "llevan décadas soportando a diario los tubos de escape de 300.000 coches" y ha insistido en que la solución pasa por su derribo.

"En el estado de abandono en el que tiene Almeida a Vallecas, francamente no me sorprende mucho la tremenda chapuza que ha presentado, llamándola hoy plan ambicioso. Consiste básicamente en plantar arbustos y en cambiar el asfalto. Esa es toda la rehabilitación que va a hacer Almeida en Puente de Vallecas", ha criticado Maestre en declaraciones remitidas a la prensa.

En concreto, el primer edil ha avanzado para el entorno 'Vallecas Abierto', un proyecto cuyo presupuesto alcanza los 11,5 millones de euros y que incluirá un jardín vertical de 700 metros y un equipamiento bajo el puente, en una zona en la que el peatón ganará más de 3.600 metros y que servirá de encrucijada para varios itinerarios peatonales y la peatonalización de calles vecinas como Monte Olivetti.

Para Maestre, la actuación prevista por el Gobierno de Almeida no incluye "nada de lo importante", es decir, "derribar el scalextric", algo que, según ha recalcado, los vecinos "llevan décadas esperando". "Vallecas no quiere parches, no quiere operaciones de maquillaje que solo pretenden esconder el abandono del barrio", ha afirmado.

La portavoz de Más Madrid ha recordado que su grupo ha propuesto "planes concretos" y "medidas precisas" para derribar esta infraestructura, una operación técnica que, a su juicio, es "tan perfectamente posible como que en el año 2005 Gallardón ya avanzó un plan en esa misma dirección".

"Llevamos más de 20 años defendiendo esta medida. El Pleno de Cibeles lo aprobó por unanimidad a propuesta de Más Madrid en el año 2021 y Almeida lleva cinco años ignorando las demandas vecinales. Hay que cerrar esa herida que dura demasiado tiempo ya y hay que derribar de forma inmediata el scalextric de Vallecas", ha concluido.