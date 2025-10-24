MM carga contra un PP que se "pliega" a la agenda "del retroceso" y PSOE cuestiona si Almeida "merece ser alcalde"

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, durante un pleno extraordinario del Ayuntamiento de Madrid, en el Palacio de Cibeles, a 24 de octubre de 2025, en Madrid (España). - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press

Más Madrid ha cargado contra un PP que se "pliega" a la agenda "del retroceso" en derechos como el del aborto y PSOE ha cuestionado si el alcalde, José Luis Martínez-Almeida, "merece ser alcalde" de la ciudad de Madrid tras "el vergonzoso acuerdo" de PP y Vox sobre el "síndrome postaborto".

Ha sido durante el Pleno extraordinario forzado por la izquierda celebrado este viernes en el Palacio de Cibeles, donde Más Madrid y PSOE han formado un frente común y han exigido a Almeida dar "marcha atrás" y anular su apoyo a la iniciativa de Vox que pedía informar a las mujeres sobre un supuesto "síndrome postaborto", algo que no se ha producido finalmente, con los votos en contra de PP y Vox.

Durante la sesión, el portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento en funciones, Eduardo Rubiño, ha afirmado que el objetivo de la iniciativa no es informar, sino "mentir y amedrentar a las mujeres". "Y eso es lo que hemos intentado parar con este Pleno", ha señalado.

Rubiño ha señalado que querer informar sobre el un síndrome "inventado" y "anticientífico" hace plegarse al PP a una "agenda de retroceso" que "acosa" a las mujeres cuando van a ejercer libremente su derecho al aborto". Algo que, para el portavoz de Más Madrid, hace al PP entrar en una "contradicción ideológica" y en una "colonización" por parte de Vox.

"Los derechos no se arrebatan de golpe, se erosionan. Ustedes van en la corriente del retroceso de la historia, en la corriente de la reacción", ha criticado. En este sentido, ha acusado al PP de ser "cómplices", con una presidenta, Isabel Díaz Ayuso, que "lo hace de frente", y un alcalde "cobarde" que "no puede sostener sus decisiones, ni pedir perdón" y que intenta hacer "un juego de trileros" para quedarse "en la calle de en medio".

Al hilo, ha criticado a los 'populares', a los que ha calificado que "profundamente hipócritas y clasistas" tras la afirmación de Ayuso de "¡Pues váyanse a otro lado a abortar!". "Ayuso el otro día no dijo 'no aborten ustedes', lo que dijo fue 'váyanse a otro lado a abortar', ¿a dónde se iban a abortar? A Quirón, porque cuando se trata de hacer 'clink clink' con su novio en la caja de las clínicas privadas no les supone tanto problema", ha espetado.

"Señor Almeida, usted no está por encima de la ley, ni usted ni el Partido Popular. Por eso, desde Más Madrid exigimos al Partido Popular que cumpla con la ley en Madrid", ha lanzado, para luego preguntar a la bancada del PP "por qué esta cruzada contra los derechos de las mujeres" después de que Alberto Ruiz-Gallardón, que "recortó los derechos de las mujeres", acabase "fuera de la política".

"Les exigimos hoy aquí que den marcha atrás y que aprueben la integridad del texto que tiene este Pleno extraordinario para anular esta medida", ha reiterado.

"Hoy nuestro deber es defender esos derechos que costó generaciones adquirir y para los cuales ustedes (dirigiéndose a PP y Vox) son un auténtico peligro. Seguiremos defendiendo lo de siempre: el aborto libre, gratuito y en la sanidad pública y la despenalización para que el código penal no oprima a las mujeres que ejercen un derecho", ha concluido entre los aplausos de sus compañeros de bancada, que han lucido en la sesión pañuelos verdes, símbolo de la lucha por el aborto legal, seguro y gratuito.

MAROTO ADVIERTE A ALMEIDA QUE LAS FEMINISTAS SON "IMAPARABLES"

Por su parte, en su turno de palabra, la portavoz del Grupo Municipal Socialista, Reyes Maroto, ha lamentado que hayan tenido que "arrastrar" al PP a un Pleno extraordinario tras lo que considera "un fracaso" y "un fraude", en referencia al voto a favor de la iniciativa de Vox.

"Hoy veníamos aquí con varios objetivos. Primero, que ustedes se han convertido en los cómplices de los mayores defensores de los postulados de la ultraderecha. También, que usted lleva dando bandazos todo el mes, se metió en este problema y ahora intenta salir confundiéndonos. Pero sobre todo, si hoy veníamos aquí es para ver hasta qué punto usted, como alcalde de Madrid, se merece seguir siendo el alcalde de Madrid", ha lanzado Maroto.

En este sentido, ha apuntado que "lo que está en cuestión" es la "credibibilidad" de Almeida "ante la ciudadanía y ante las mujeres madrileñas". Acto seguido, Maroto ha expuesto que las madrileñas merecen un Gobierno en el Ayuntamiento "que cumpla la ley y que sea capaz de proteger sus derechos". "Pero este Ayuntamiento se ha convertido en un cortijo, es una extensión de Génova, y ahora en extensión de la ultraderecha", ha lamentado.

"Lo que estamos debatiendo aquí es algo muy serio, señor Almeida, y ustedes nos toman por tontos a la ciudadanía. La de hoy es la enésima vez que tratan de explicar el laberinto en el que se han metido", ha señalado. En relación a la resolución del Gobierno de Manuela Carmena firmada por su entonces tercer teniente de alcalde y presidente del Pleno, Mauricio Valiente, ha apuntado que "no hay resolución que tape el vergonzoso acuerdo" de PP y Vox.

"Hoy no esperamos más de usted que nos pida perdón, que diga que se ha equivocado, pero sobre todo que se anule ese acuerdo. Lo contrario es traicionar a las mujeres, es traicionar su dignidad, pero sobre todo, señor Almeida, es traicionar nuestra libertad", ha zanjado, no sin antes advertir al alcalde que "el movimiento feminista es imparable cuando se organiza".