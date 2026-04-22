MM critica a Almeida por "boicotear" regularización, con unos trabajadores sociales "desbordados" que "lo dan todo"

Varias personas hacen cola para conseguir el certificado de vulnerabilidad en una Oficina de Asistencia en Materia de Registro, a 22 de abril de 2026, en Madrid (España). - Carlos Luján - Europa Press

MADRID 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

La concejala de Más Madrid en el Ayuntamiento Pilar Sánchez ha criticado al Gobierno de José Luis Martínez-Almeida por tratar de "boicotear" la regularización extraordinaria impulsada por el Gobierno con unos trabajadores sociales "desbordados" que "lo dan todo" para tratar de ayudar a la población migrante en un proceso que se extenderá hasta el mes de junio.

En declaraciones remitidas a los medios, Sánchez ha afirmado que, "mal que le pese" al Gobierno municipal, el trámite está "saliendo adelante" en la capital gracias a los servicios sociales municipales, que "se están dejando la piel" junto a otras entidades.

"Las trabajadoras y los trabajadores sociales están desbordados, los recursos son insuficientes y las colas son kilométricas, pero están sacando adelante el trabajo y lo están dando todo. Todo lo contrario que Almeida", ha señalado la concejala.

Así, ha cargado contra el primer edil por "no reforzar nada" el servicio y por "cambiar de criterio sobre cómo tienen que hacer su trabajo" los servicios sociales. "Es vergonzoso que un día diga que no se hacen informes de vulnerabilidad y otro día que sí, es decir, que cada rato cambia de criterio", ha subrayado.

Para Sánchez, esto "no hace más que incrementar la inseguridad" para las trabajadoras sociales y también "el sufrimiento" para las personas migrantes "que se ven obligadas a ir de sitio en sitio pidiendo ayuda". "Lo que está haciendo Almeida es inhumano", ha lamentado.

Por todo ello, ha exigido al regidor que refuerce los servicios "de inmediato". "Sabía que se iba a producir este proceso y es un proceso que dura hasta junio. Tiene tiempo y tiene recursos de sobra. Que deje de tomarnos el pelo y de boicotear", ha zanjado.