MM critica a Almeida por querer "cobrar la tasa de basuras" a los inquilinos de EMVS: "Traspasa todas las líneas rojas"

Archivo - Contenedor de basura de envases, a 10 de septiembre de 2025, en Madrid (España). - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

MADRID 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

La concejala de Más Madrid en el Ayuntamiento Lucía Lois ha criticado al alcalde de la ciudad, José Luis Martínez-Almeida, por querer pasar la tasa de basuras a los inquilinos de las viviendas de la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo (EMVS), una medida que para la edil "traspasa todas las líneas rojas".

"Nos acabamos de enterar en el Consejo de Administración de la EMVS que el Gobierno de Almeida, cruzando todas las líneas rojas, ha decidido cobrar la tasa de basuras a las familias que viven con un alquiler social del Ayuntamiento de Madrid, las familias más vulnerables de nuestra ciudad. Hablamos de 10.000 hogares amenazados por una medida cruel e inaceptable", ha advertido Lois en un audio difundido a los medios.

La concejala apunta a que entre estos inquilinos se encuentran familias en situación de extrema vulnerabilidad, familias monoparentales, víctimas de violencia de género, sexual y trata, personas con discapacidad y personas sin hogar.

"Son personas que apenas llegan a final de mes a las que ahora el Ayuntamiento pretende imponerles una carga económica más", ha señalado, a través de una medida que "no cumple con la ley nacional que no permite cobrar a los inquilinos si no viene estipulado en el contrato".

Dice la edil de Más Madrid que Almeida adopta una acción que "carece de cualquier sensibilidad social" tras diseñar una "tasa chapucera e injusta" y que demuestra que para su Gobierno "no hay límites" cuando se trata de "castigar" a los más débiles. "Almeida se supera a sí mismo cada día", ha ironizado.

"Su estrategia está clara. Los barrios están cada vez más sucios y abandonados, pero te dan el palo con una tasa estratosférica para que las grandes empresas se forren mientras los demás vivimos en un basurero de ciudad", ha zanjado.