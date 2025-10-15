Almeida dice que para no cobrar tasa de basuras a inquilinos de EMVS la izquierda debería exigir también su derogación

Recuerda que el Ayuntamiento introdujo una exención para aquellos contribuyentes que reciben la renta mínima vital

MADRID, 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha contestado a la izquierda que para no tener que cobrar la tasa de basuras a los inquilinos de las viviendas de la EMVS que tanto Más Madrid como PSOE deberían ir con él a exigir juntos la derogación de este gravamen.

Almeida, desde Matadero Madrid, donde ha inaugurado el Día de La Distribución 2025 organizado por la Asociación Nacional Grandes de Empresas de Distribución (ANGED), ha contestado así a Más Madrid, que ha condenado que el Consistorio cobrará la tasa de basuras "a las familias que viven con un alquiler social del Ayuntamiento de Madrid, las familias más vulnerables de la ciudad, 10.000 hogares amenazados por una medida cruel e inaceptable".

"Que se venga conmigo al Ministerio de Hacienda, que registremos ese escrito pidiendo la derogación de la tasa de basuras. Mientras tanto, lo que tenemos que hacer es cumplir con la ley y la ley dice que en este caso son los inquilinos quienes lo tienen que asumir", ha contestado Almeida dirigiéndose al portavoz de Más Madrid, Eduardo Rubiño.

"LA PRUEBA DEL ALGODÓN"

El alcalde también ha puntualizado que el Ayuntamiento sí introdujo una exención para aquellos contribuyentes que reciben la renta mínima vital. En el resto de caso, el Consistorio "no tiene capacidad legal de introducir modificaciones".

Por eso su receta pasa por "derogar la tasa de basuras". "Ahí nos vamos a encontrar todos, salvo los que votaron a favor en las Cortes y los que ahora se quejan de que se imponga", ha resumido.

Eso le ha llevado a invitar tanto a Rubiño como a la portavoz socialista en el Ayuntamiento, Reyes Maroto, a ir "juntos al Ministerio de Hacienda para reclamar la derogación de la tasa de basuras" porque "lo que no se puede es tener la caradura y la desvergüenza de decirle a los madrileños que la tasa de basuras es 'de Almeida', cuando ha sido impuesta por el Gobierno de Pedro Sánchez".

La "prueba del algodón" pasa por esa aceptación o no del reto que lanza tanto a Maroto como a Rubiño para ir juntos al Ministerio de Hacienda, "mañana mismo, hoy mismo si quieren", donde registrarían "un escrito y una solicitud a la ministra para que inicie el proyecto de ley que permita derogar la tasa de basuras". "Si quieren se lo pongo por escrito y les mando el modelo que deberíamos firmar los tres", ha insistido.

En cuanto a los criterios de cálculo de la tasa, el alcalde ha instado a la izquierda a "que pregunten en sus ayuntamientos en los que gobiernan cuáles son porque han hecho exactamente los mismos que en la ciudad de Madrid". "La realidad es que ellos, con sus votos en las Cortes Generales, nos impusieron unilateralmente la tasa de basuras", ha reprochado.