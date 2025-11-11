MM critica que Ayuntamiento siga instalado en la "pasividad" con las VUT y señala que el Plan Reside es "inservible"

Archivo - Caja de seguridad para las llaves de una piso de alquiler turístico, a 17 de junio de 2024, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento en funciones, Eduardo Rubiño, ha criticado al Ayuntamiento por seguir instalado en la "pasividad" con las Viviendas de Uso Turístico (VUT) y ha señalado que el Plan Reside es "totalmente inservible" para reducir las cifras de los pisos que se dedican a esta actividad.

En declaraciones a los medios desde la Casa de la Panadería, Rubiño ha trasladado que las cifras de las VUT compartidas este martes por el Consistorio son prueba del "fracaso" de las políticas del Gobierno de José Luis Martínez-Almeida en esta materia, "con 10 pisos ilegales abiertos por cada uno que ha clausurado en los últimos años".

"Son unas cifras totalmente tremendas que certifican cómo el Partido Popular ha fracasado estrepitosamente en esta materia", ha señalado.

En concreto, el área de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, con Borja Carabante a la cabeza, ha indicado que los pisos turísticos en la ciudad han descendido un 15,7% desde la aprobación del Plan Reside. A través de la información recabada por la Agencia de Actividades (ADA) junto al Colegio de Administradores de Fincas de Madrid (CAFMadrid), refleja que 1.423 viviendas han dejado de dedicarse a la actividad turística.

Además, destaca que la página web de Inside Airbnb se plasma un descenso de 2.662 pisos menos, de 16.959 pisos turísticos en julio a 14.297 en noviembre. Si la comparativa se hace con el año pasado, en noviembre de 2024, Airbnb recogía 17.490 pisos turísticos, esto es, un 19,8% más que los actuales.

"Si están orgullosos de una bajada de aproximadamente 2.000, que es una bajada leve y moderada, pues tendrán que preguntarles si están orgullosos. Almeida llegó a la alcaldía con 11.000, seguimos estando muy por encima de las cifras con las que llegó hace seis años", ha subrayado.

En este sentido, Rubiño ha destacado que "lo único que funciona" con esta actividad es "la mano firme" del Gobierno, a través del ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, que envió una orden de cierre a 1.600 pisos y suministró al Ayuntamiento "un listado" de más de 15.000 pisos turísticos ilegales ante el cual "se negó a hacer nada".

"Es decir, se mandó una orden de cierre de los anuncios ilegales en Airbnb y lo que estamos viendo ahora mismo son unos datos que precisamente reflejan esa bajada en los anuncios y son unas cifras que coinciden muy aproximadamente con la orden de cierre que manda el el ministro Pablo Bustinduy, quien de verdad ha cogido el toro por los cuernos en esta cuestión", ha destacado.

Todo ello, desde un Ministerio con unas "competencias limitadas", según ha apuntado Rubiño, pero que ha mostrado "muchísimo más interés y muchísima más voluntad" en hacer frente a esta cuestión que el Ayuntamiento de Madrid, "que sigue instalado en su pasividad".

"El 'plan expulsa' (Plan Reside) es un plan totalmente inservible para mejorar estas cifras, que sigue dejando pasto a los pisos que ya eran ilegales y van a seguir siendo ilegales con el plan expulsa", ha aseverado.

Rubiño ha reiterado que el Ayuntamiento "no aumenta la inspección" para controlar esta actividad, ni tampoco "pone los medios" para ello. "Por tanto, que haya más mano firme contra aquellas ilegalidades que se están cometiendo, pues evidentemente el efecto que eso tiene es nulo", ha afirmado.

Por último, ha insistido en que los únicos "hechos probados" son las medidas puestas en marcha por el Gobierno central, aunque ha apuntado a que no es "suficiente". "Tenemos todavía mucho por hacer, pero es que el Ayuntamiento sigue en la dirección opuesta a la que necesitamos", ha concluido.