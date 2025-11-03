MM critica la "dimisión a medias por cálculo partidista" de Mazón y PP de Madrid apunta al "resto de responsables"

La portavoz de Más Madrid en la Asamblea de Madrid, Manuela Bergerot, durante una rueda de prensa tras el pleno de la Asamblea de Madrid. - Jesús Hellín - Europa Press

MADRID 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

Más Madrid ha criticado este lunes la "dimisión a medias por cálculo partidista" del president de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, mientras que el PP ha apuntado al "resto de responsables" de la gestión de la dana de octubre de hace un año.

Ha sido en la rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces de la Asamblea de Madrid después de que Carlos Mazón anunciara esta mañana su renuncia a la Presidencia, no convocara un adelanto electoral y mantuviera su acta como diputado en Les Corts.

La portavoz de Más Madrid, Manuela Bergerot, ha definido la rueda de prensa de Mazón como una "comparecencia llena de mentiras y de victimismo, en un ejercicio de indignidad en el que parecía que él era la principal víctima y no las 229 personas que murieron por culpa de la dana".

"Hoy toca pedir disculpas a las víctimas, irse y convocar elecciones, pero Mazón ha decidido ser una vez más un cobarde", ha lanzado la portavoz de Más Madrid al tiempo que ha cuestionado que pensara en las víctimas de la dana en el último año y ha censurado que hayan dejado "el futuro político de la Comunidad Valenciana en manos de Vox".

En este punto ha apelado directamente al portavoz del PP en la Cámara, Carlos Díaz-Pache, y a los 'populares' de la Comunidad de Madrid encabezados por Isabel Díaz Ayuso, cuestionando si "no le da vergüenza" que no haya "pedido su dimisión cuando han tenido un año entero para hacerlo" y para poder "posicionarse del lado de las víctimas".

"Hoy le quiero preguntar a Díaz Ayuso si no le da vergüenza haber ido a Murcia a aplaudir a Mazón sabiendo que era el máximo responsable político de la muerte de 200 personas .y si no se siente cómplice de la impunidad de la que ha gozado Mazón hasta ahora", ha espetado.

PP APUNTA AL "RESTO DE RESPONSABLES"

En cambio, Díaz-Pache entiende que desde la izquierda se está aprovechando la dimisión de Mazón para "retorcer el dolor de las víctimas" como, a su entender, han hecho el último año.

Espera que tras la citada dimensión puedan centrarse en "lo importante" que es "tender a las víctimas, reconstruir los pueblos destrozados y conocer el resto de responsabilidades, porque parece que aquí solo ha habido un único responsable".

Así, ha señalado a la Conferencia Hidrográfica del Júcar, a la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), al Ministerio de Transición Ecológica y a las "personas que mandan sobre el Ejército" para "ver si las responsabilidades son de todos" y "todo el mundo asume las mismas responsabilidades".

"El Gobierno central abandonó al Gobierno regional del señor Mazón. Esto de 'Quien quiera ayuda, que la pida', no lo dijo el señor Mazón, lo dijo el señor Sánchez poniéndose de perfil ante una tragedia, como ha hecho siempre", ha afirmado Díaz-Pache, quien espera que en la Comunidad Valenciana haya un "acuerdo rápido" para poder sustituir a Mazón y que las políticas del PP "se sigan ejecutando".

PSOE CARGA CONTRA MAZÓN

Por último, la portavoz del PSOE en al Cámara de Vallecas, Mar Espinar, ha reprochado que Mazón dimita "sin reconocer su responsabilidad y con un año de retraso".

"Esperamos que sirva para aliviar un poco a las víctimas que llevan un año soportando sus mentiras su negligencia y su falta de dignidad política", ha apostillado.

Entiende que este momento evidencia que el presidente del PP nacional, Alberto Núñez Feijóo, "no pinta en su partido" ni "en Madrid ni en Valencia". "Podemos hacernos una idea de por qué no se atreve a exigirle responsabilidades a Ayuso aquí en Madrid. Todos sabemos cómo salió Pablo Casado de su partido cuando intentó hacerlo, y está claro que él no piensa correr ese riesgo", ha rematado.