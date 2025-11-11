MM critica que PP presente una Estrategia de Comercio y Hostelería "seis años tarde" y "de espaldas a la participación"

Archivo - El concejal de Más Madrid Eduardo Fernández Rubiño, ofrece declaraciones a la prensa, tras el acto de nombramiento de los 134 agentes de la Policía Municipal, a 24 de septiembre de 2025, en Madrid (España). Estos 134 agentes ascienden a diferent - A. Pérez Meca - Europa Press - Archivo

MADRID, 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Más Madrid en el Ayuntamiento en funciones, Eduardo Rubiño, ha criticado al Gobierno del PP de José Luis Martínez-Almeida por presentar su Estrategia Integral de Fortalecimiento de la Actividad Comercial y Hostelera 2025-2027 "seis años tarde" y "de espaldas a la participación y al consenso".

"Es una estrategia que, una vez más, el PP se ha negado a debatir o a consultar con los grupos de la oposición, como tampoco se ha trabajado con el Consejo Sectorial de Comercio de Madrid. Es, por tanto, otra vez una estrategia que se presenta de espaldas a la participación, de espaldas al consenso, de manera unilateral y que sobre todo tenemos que decir que llega seis años tarde", ha señalado Rubiño en declaraciones a los medios desde la Casa de la Panadería.

En este sentido, ha señalado que Madrid tiene en este momento más de 40.000 locales comerciales "vacíos" tras "echar el cierre" desde que Almeida es alcalde. Rubiño indica además que, en el último año, se han "perdido" 7.000 comercios en la capital, "víctimas de la especulación inmobiliaria".

"Estamos viviendo una epidemia de especulación que cierra y acaba con la vida de nuestros barrios, con los comercios de nuestros barrios, y esto supone una enorme pérdida de identidad para la ciudad de Madrid. Estamos perdiendo el Madrid que a los vecinos, a los madrileños, a las madrileñas, pues les llenaba de vida y suponía precisamente una ciudad que sentían suya", ha aseverado.

Al hilo, ha lamentado que se pierdan "lugares emblemáticos" como es el caso del Café Central, un "daño sentimental" que también sienten los madrileños cuando se cierra un comercio en una ciudad que se convierte cada vez más "en un parque temático" y en un "decorado" para el turismo "masificado".

Por ello, Rubiño califica la estrategia como "humo y propaganda" frente a un problema "que no para de crecer". Igualmente, ha recordado que Más Madrid ha propuesto múltiples medidas, como la de que el Ayuntamiento "compre aquellos que están siendo amenazados por la especulación".

"Evidentemente no todos, pero sí en aquellos casos en los que, por ejemplo, puede haber un caso emblemático que va a suponer una pérdida de identidad para la ciudad, creemos que deber ser algo habitual que el Ayuntamiento se planteara la compra de esos locales para engrosar un parque propio y que después se pusiera a disposición de comercios para que sigan manteniendo esa esencia", ha explicado a los medios.

Una medida, según ha apuntado Rubiño que "se lleva haciendo en otras ciudades muchos años", pero que en Madrid "no se ve". "Probablemente al PP le parecerá que es un intervencionismo socialcomunista inaceptable y que no ha lugar porque, como siempre, la mano invisible del mercado lo va a regular todo, que ya sabemos que lo que provoca es la expulsión de los vecinos y la destrucción, en este caso, del comercio local", ha zanjado.