MM denuncia falta de sanitarios en La Paz por "incompetencia" de Ayuso y anuncia una iniciativa para aumentar plantillas

MADRID 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Parlamentario de Más Madrid en la Asamblea ha denunciado este martes la falta de personal sanitario en el Hospital Universitario La Paz durante el verano, con 397 camas cerradas, por "la incompetencia" de la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, y ha anunciado que presentarán una iniciativa en la Cámara autonómica para aumentar las plantillas en todos los hospitales del Servicio Madrileño de Salud (Sermas).

La portavoz de Más Madrid en la Asamblea, Manuela Bergerot, y las diputadas Marta Carmona y Mariana Arce han acudido este martes a la concentración convocada por los trabajadores en la explanada del centro hospitalario en el marco de la huelga de 24 horas que han convocado para denunciar la "insostenible" falta de personal en el centro durante el verano.

"Una huelga que está convocada para pedir más recursos humanos y una huelga cuyos servicios mínimos está ya garantizando más atención en el Hospital de la Paz que el que ha tenido durante el último mes de agosto. El Hospital de la Paz ha cerrado 397 camas en el mes de agosto, es decir, un tercio de su capacidad. Y esto es solo responsabilidad de la incompetencia de la señora Ayuso, que no ha sido capaz de darle continuidad a las plantillas en verano", ha defendido Bergerot en declaraciones a los medios.

Durante su intervención, la portavoz de Más Madrid en la Asamblea ha anunciado una iniciativa en la Asamblea de Madrid "que básicamente lo que hace es aumentar de forma estructural todas las plantillas en todos los hospitales públicos madrileños".

Además, ha explicado, se trata de una iniciativa "que garantiza que se tenga que planificar con más de tres meses de antelación para las plantillas en el verano y limitar la sobrecarga del trabajo que tienen todas las plantillas en los hospitales". "Básicamente", ha remarcado, "esa es la chapuza que viene haciendo el Gobierno de Ayuso.

Así, la portavoz en la Asamblea de Más Madrid ha criticado "el desmantelamiento de la sanidad pública" por parte del Gobierno autonómico, algo que pasa "precisamente por unas condiciones indignas para los trabajadores, cerrando camas, dejando de dar una atención como se merece los madrileños".

Todo ello, ha alegado, "lo que hace es, precisamente, no estar garantizando el derecho a la salud de los madrileños". "Ante una situación de emergencia y de urgencia, los madrileños tienen que ir hacia un seguro privado. Pero esto es un plan diseñado que está funcionando muy bien por parte de la señora Ayuso, que es una lobista del Grupo Quirón, en este caso, para derivar efectivamente a los madrileños y convertirlos de pacientes en clientes".

En esta línea, Bergerot ha denunciado que se trata de una muestra más de que "la corrupción es el pegamento del PP", que se traduce en "ninguna gestión y mucha jeta". Al hilo, ha remarcado que, "además de ser una incompetente gestora", la presidenta del Gobierno regional "es una jeta" al responsabilizar al Gobierno central de Pedro Sánchez del conflicto laboral que afecta a las Brigadas Forestales que trabajan en la Comunidad bajo el contrato de Tragsa, por encargo del Ejecutivo autonómico.

"No se ha sentado con ellos para escuchar sus demandas. Ante los incendios, hace exactamente lo mismo que todos los presidentes autonómicos del PP, que es el fracaso en la gestión, echarle la culpa al Gobierno de España y luego, además, desinformar a la ciudadanía, desinformando sobre quién es la responsabilidad política de este fracaso en sus gestiones", ha denunciado.

En la misma línea, ha afeado a la presidenta regional que no haya tenido "una sola palabra" sobre "el chaletazo en el que disfruta con los suyo en la Sierra de Madrid" y le ha reprochado que "tome el pelo a los madrileños" que se lo están pagando con sus impuestos.