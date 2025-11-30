MM llevará al Pleno una propuesta sobre la gestión del polideportivo de Daoiz y Velarde

Manifestación contra el cierre de un polideportivo de El Retiro - MÁS MADRID

MADRID 30 Nov. (EUROPA PRESS) -

Más Madrid presentará en el próximo Pleno del miércoles una proposición para que el Ayuntamiento de Madrid se comprometa a garantizar una gestión transparente del polideportivo Daoiz y Velarde de Retiro tras su cierre de manera indefinida.

Así lo ha señalado el concejal Nacho Murgui durante la protesta vecinal convocada este domingo frente a la Junta de Retiro ante la falta de información y la prolongación del cierre de esta instalación municipal.

Durante la concentración, a la que han acudido medio millar de vecinos, el edil ha denunciado la "falta de explicaciones claras" sobre la avería que mantiene clausurado el polideportivo, criticando que la Junta de distrito "no esté a la altura de sus obligaciones".

"Nos estamos movilizando para exigir la apertura del polideportivo, que permanece cerrado por una avería que no han explicado bien. Entendemos que se trata de un fallo de gestión del Ayuntamiento de Madrid y de la Junta de Retiro, que no está a lo que tiene que estar. Ese desinterés se paga día a día en el deterioro de los servicios públicos", afirmó Murgui.

El edil también advirtió que esta situación podría responder "a un error de gestión o al viejo truco" para que la supuesta falta de mantenimiento o la desatención prolongada acaben justificando cambios de modelo en la gestión de los servicios públicos.

La propuesta de Más Madrid buscará que el Ayuntamiento asuma un compromiso firme para la reapertura urgente del centro, la transparencia en las reparaciones y la mejora de los sistemas de mantenimiento para evitar cierres prolongados en el futuro.