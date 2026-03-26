MM pide citar a Jorge Rodrigo y Real Madrid en Asamblea por obras de L10 y carga contra Ayuso: "Un regalo a Florentino"

Inmediaciones del estadio Santiago Bernabéu - EUROPA PRESS

MADRID 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Más Madrid en la Asamblea, Manuela Bergerot, ha anunciado que su grupo solicitará la comparecencia del consejero de Vivienda, Transportes e Infraestructuras de la Comunidad de Madrid, Jorge Rodrigo, y del director de Relaciones Institucionales del Real Madrid, Emilio Butragueño, por las obras en la Línea 10 de Metro por las obras de la estación de Santiago Bernabéu, que obligarán a cortar el servicio entre Nuevos Ministerios y Cuzco desde el sábado y hasta finales de año.

"Que nos expliquen dónde se toman estas decisiones, en base a qué y por qué siempre estas inversiones efectivamente van a beneficiar a los millonarios. Y en definitiva, es que está clarísimo, esto es un regalo de (Isabel Díaz) Ayuso a Florentino Pérez, no hay más", ha afirmado Bergerot en declaraciones a la prensa desde las inmediaciones del Santiago Bernabéu.

Bergerot ha criticado que se trate de una actuación "millonaria con dinero público" orientada, a su juicio, a transformar la estación en un espacio ligado al estadio del Real Madrid. "Queremos que nos expliquen por qué vamos a pagar una obra millonaria con dinero público para convertir la estación del Metro de Santiago Bernabéu en un museo particular", ha señalado.

La portavoz de Más Madrid ha cuestionado además los criterios del Ejecutivo autonómico a la hora de priorizar inversiones en transporte, con obras "para conectar a los turistas con los barrios ricos de Madrid", mientras "se sigue abandonando" a ciudades como Móstoles o Leganés, "donde nunca llegan las inversiones".

En este sentido, ha advertido del impacto que tendrán los trabajos sobre los usuarios habituales de la Línea 10 del suburbano, que durante más de nueve meses tendrán que hacer transbordo en su recorrido. "La gente usuaria de la Línea 10 va a tener que bajarse, salir a la calle, coger un autobús y volver a meterse en el Metro en la siguiente parada. Todo para tener contento a Florentino Pérez", ha reprochado.

Asimismo, ha enmarcado esta actuación en lo que considera una política de "maltrato" al transporte público por parte del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso, con interurbanos cuyas frecuencias son "vergonzosas" y autobuses "que van abarrotados día sí y día también".

Bergerot ha rechazado que los trabajos en la estación tengan por objetivo mejorar la accesibilidad y el flujo de viajeros en la misma. "Es muy fácil ver cuál es el proyecto de convertir esta estación de metro en un museo. No va a traer mejoras en la accesibilidad ni en las necesidades reales de los usuarios", ha sostenido.

"En definitiva, venimos a mostrar nuestra estupefacción por una obra que demuestra que Ayuso gobierna para los millonarios mientras tiene abandonada a la gente que necesita el transporte público para ir a trabajar. Una obra que va a traer caos y que va hacer perder el tiempo a la gente trabajadora", ha zanjado.

FALLO SOBRE LOS APARCAMIENTOS

Por su parte, la concejala de Más Madrid en el Ayuntamiento de la capital, Esther Gómez, también se ha referido a los "pelotazos" urbanísticos que rodean al Real Madrid.

Así, ha recordado la reciente decisión del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) de mantener la suspensión de los aparcamientos previstos junto al estadio, tras desestimar los recursos presentados por el Ayuntamiento y el club.

"Una obra a la medida de lo que necesitaba el Real Madrid, metiendo 2000 coches en la zona, que lo único que servían era para hacer caja para beneficiar al Real Madrid y que no tenía ningún propósito de interés público que se viera por ningún lado", ha expuesto a los medios.

Según ha defendido, esta actuación responde a los "desmanes urbanísticos del alcalde, José Luis Martínez-Almeida, que en este caso, además, es "a la medida" del Real Madrid, una "barbaridad", para la edil.

"Lo que le exigimos al alcalde de Madrid, al señor Almeida, es que las obras tienen que retrotraerse al momento inicial, tiene que quedar esto como estaba. Nunca se tendrían que haber hecho estas obras ilegales", ha subrayado Gómez.