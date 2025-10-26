MM pide contenidos sobre memoria, terrorismo y dictadura en los currículos escolares con enfoque "plural y riguroso"

MADRID, 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

Más Madrid ha reclamado incluir en el currículo educativo contenidos "equilibrados" sobre "terrorismo, represión, dictadura y memoria democrática" de acuerdo con los valores de "Derechos Humanos, verdad, justicia y reparación" y con un enfoque educativo y pedagógico "plural, inclusivo y riguroso".

Lo plantea la formación regionalista en una Proposición No de Ley (PNL) impulsada por la diputada Alicia Torija, a la que ha tenido acceso Europa Press, en la que subraya la "amplia controversia por el sesgo ideológico" que asegura que han causado los talleres educativos impulsados por la Comunidad en Secundaria y Bachillerato sobre el terrorismo de ETA.

En el texto se pide el cumplimiento del artículo 44 de la Ley 20/2022 de Memoria Democrática estatal y el artículo 25 de la Ley 5/2018 para la protección, reconocimiento y memoria de las víctimas del terrorismo de la Comunidad de Madrid.

Concretamente, en el caso del artículo 44 de la Ley de Memoria se marca que el sistema educativo español incluirá el conocimiento de la "historia y de la memoria democrática española" con "la lucha de los valores y libertades democráticas, desarrollando en los libros de texto y materiales curriculares la represión que se produjo durante la Guerra y la Dictadura".

"El Gobierno regional, que ha reiterado públicamente su rechazo a 'cualquier forma de adoctrinamiento en las aulas', incurre así en una evidente contradicción cuando promueve una lectura parcial de la historia reciente, que omite o minusvalora otros episodios de violencia política y vulneración de derechos humanos", remarca el partido.

Pide la formación regionalista que se "restaure y promueva" la formación del profesorado en materia de memoria democrática, Derechos Humanos y "cultura de paz" y "evitando cualquier interferencia ideológica en su desarrollo".

Por último, desde Más Madrid reclaman fomentar proyectos educativos y de participación juvenil "inspirados en experiencias como la RedMemoria, que promuevan el pensamiento crítico".

El partido reivindica que su propuesta nace del "compromiso con la educación no sectaria" y el "paraguas que suponen los Derechos Humanos", buscando "reforzar el enfoque educativo de la memoria en la Comunidad de Madrid".

"Diversos informes advierten, sin embargo, del déficit formativo existente en los centros: los jóvenes conocen más sobre el nazismo que sobre la dictadura franquista, y muchos desconocen los fundamentos del terrorismo en España o los procesos de reparación a sus víctimas. Este vacío no se colma con actividades unilaterales o simplificadoras, sino con programas educativos rigurosos, formadores y coherentes con los principios del Estado democrático", rematan.