MM se plantará ante Ayuso con una pregunta: "¿Está orgullosa de vincular la institución con una organización criminal?"

La portavoz de Más Madrid en la Asamblea, Manuela Bergerot, posa para Europa Press en la Asamblea de Madrid. - CARLOS LUJAN / EUROPA PRESS

MADRID 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Más Madrid en la Asamblea, Manuela Bergerot, comenzará este viernes su reunión con la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, con una pregunta: "¿Está orgullosa de haber convertido la Puerta del Sol en una institución vinculada a una organización criminal?".

Así lo ha adelantado en una entrevista concedida a Europa Press antes de los encuentros entre la dirigente madrileña y los distintos grupos parlamentarios con motivo del inicio del curso político, en una semana que comenzó con la jueza Carmen Rodríguez Medel, sustituta del Juzgado de Instrucción número 19 de Madrid, abriendo juicio oral contra Alberto González Amador, pareja de Ayuso, por un presunto fraude fiscal de 350.000 euros en los ejercicios fiscales de 2020 y 2021, así como supuesta pertenencia a grupo criminal.

"Yo le quiero preguntar a la señora Ayuso si ella está orgullosa de haber convertido la Puerta del Sol en una institución vinculada a una organización criminal. No nos podemos olvidar que no ha dudado desde el primer minuto en salir a defender a un delincuente fiscal que se va a sentar en el banquillo por pertenencia a una organización criminal y de cuyos delitos ella, presuntamente, se está beneficiando", ha subrayado.

En un auto al que tuvo acceso Europa Press, se acuerda la apertura de juicio oral respecto a la pareja de Díaz Ayuso y otros cuatro investigados en el procedimiento judicial. Además, se declara órgano competente para el conocimiento y fallo de la presente causa al Juzgado de lo Penal de Madrid.

Bergerot ha apuntado que González Amador "pagó un soborno a un directivo del Grupo Quirón" con el que "presuntamente se compraron ese ático". "Lo estamos pagando todos los madrileños desde el momento en que se está desmantelando la sanidad pública para que Quirón sea quien gestione la sanidad de todos los madrileños", ha añadido.

Tras conocerse la apertura de juicio oral, la presidenta vinculó la decisión de la jueza con "cada cuestión que le ha ocurrido al entorno del presidente, Pedro Sánchez" e insistió en que siempre se ha mantenido "en la misma posición" con respecto a la investigación a su pareja.