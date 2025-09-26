Más Madrid pedirá a Ayuso bajar al 2% el ITP en la compra de la primera vivienda y subirla al 20% a partir de la tercera

La portavoz de Más Madrid en la Asamblea, Manuela Bergerot, posa para Europa Press en la Asamblea de Madrid. - CARLOS LUJAN / EUROPA PRESS

El objetivo es ponérselo "más difícil" a quienes compran vivienda para "especular"

MADRID, 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Más Madrid en la Asamblea, Manuela Bergerot, propondrá este viernes a la presidenta, Isabel Díaz Ayuso, en la reunión con los grupos parlamentarios bajar al 2% el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales (ITP) en la compra de la primera vivienda y subirla al 20% a partir de la tercera adquisición.

Lo ha avanzado en una entrevista concedida a Europa Press, en el que ha contrapuesto "la alfombra roja" del Gobierno regional a los fondos de inversión extranjeros con su propuesta, que atiende a "las familias madrileñas y a todos los que no se pueden emancipar o comprar una vivienda".

"Recordemos que el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales en la Comunidad de Madrid favorece a quienes especulan con la vivienda y a quienes se compran edificios de tres en tres. Nosotros vamos a llevar una propuesta para que baje el actual 6% que hay en la compra de la primera vivienda al 2% y que se incremente a partir de la compra de la tercera vivienda en un 20%", ha detallado.

Bergerot ha defendido esta iniciativa frente a un Gobierno autonómico que "históricamente pone la alfombra roja a los fondos de inversión extranjeros". Ha subrayado que el objetivo es "beneficiar" a quien se quiere comprar su primera vivienda y ponérselo "más difícil" a quienes adquieren para "especular".

"Hay que garantizar que las viviendas son para vivir es algo muy básico, pero conociendo ahora los negocios del novio de la señora Ayuso, ya entendemos cada vez más porque ella nunca va a hacer nada para legislar en favor de la vivienda en la Comunidad de Madrid porque para ella no es un problema, sino un negocio", ha recalcado.

COMEDOR ESCOLAR O UN MÉDICO EN 48H

Asimismo, llevarán propuestas enfocadas en "mejorar la vida de los madrileños", sobre todo para que Madrid "no cueste tanto a los madrileños". También habrá propuestas que buscan "blindar" los servicios públicos, que los derechos humanos "articulen la educación" en los centros educativos de la región y "garantizar" el derecho a la salud de los madrileños y a la vivienda".

De cara al nuevo curso, la portavoz de Más Madrid ha señalado que se enfocarán en "revertir la desigualdad" que el Partido Popular "sigue profundizando, favoreciendo siempre a fondos extranjeros y dejando a las familias".

En este sentido, llevarán a la Asamblea de Madrid iniciativas que "garanticen el comedor escolar universal, gratuito y de calidad" frente a una Consejería de Educación, Ciencia y Univeresidades que cada inicio escolar "deja tiradas a miles de familias que no pueden acceder a una beca comedor por incompetencia o por trabas burocráticas".

Más Madrid seguirá insistiendo en que "el camino" son los comedores escolares universales e incorporar la red de comedores a los institutos, no sólo de los centros escolares públicos, sino también de los centros concertados.

"Vamos a seguir atendiendo a una de las principales demandas de los madrileños que es la emergencia habitacional que estamos viviendo aquí. Llevaremos iniciativas para que podamos acceder a nuestro médico en 48 horas, que era lo normal antes de que la señora Ayuso fuera presidenta en la Comunidad de Madrid. Ahora mismo, ver a un médico cuando lo necesitas es imposible, en Madrid hay que esperar siete, nueve, 14 o hasta 28 días dependiendo del distrito o del municipio donde vivas", ha censurado Bergerot.