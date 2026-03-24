MM y PSOE critican a PP por su "autoenmienda" a ordenanza de movilidad y Vox cree que "nace viciada de nulidad radical"

Archivo - Tráfico durante la operación salida por el puente de la Constitución en la carretera A6, a 5 de diciembre de 2025, en Madrid (España). - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

MADRID 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

Los grupos de la oposición en el Ayuntamiento de Madrid han cargado contra la modificación de la ordenanza de movilidad impulsada por el Gobierno de José Luis Martínez-Almeida, con Más Madrid y PSOE criticando la "autoenmienda" y Vox señalando que el texto del PP nace ya "viciado de nulidad radical".

Durante el Pleno de Cibeles celebrado este martes, el concejal de Vox Ignacio Ansaldo ha afirmado que el texto "nace viciado de nulidad radical" y que aprobarlo supone "un acto de irresponsabilidad política que aboca a la ciudad a un nuevo escenario de litigios". A su juicio, se trata de "un fraude de ley" que "reproduce una norma anulada sin corregir los vicios detectados".

Así, ha defendido la enmienda a la totalidad de su grupo subrayando que, aunque comparten la preocupación por la calidad del aire, la norma no es "socialmente justa" para madrileños ni "económicamente viable". Así, ha advertido de que las restricciones "basadas exclusivamente en el sistema de distintivos de la DGT" suponen "un castigo desproporcionado a las rentas más bajas".

En este sentido, ha sostenido que esta situación afecta especialmente a "trabajadores, estudiantes, jubilados, autónomos, familias numerosas y personas con movilidad reducida", que "no disponen de la capacidad económica para afrontar la renovación forzosa de sus vehículos".

Asimismo, ha rechazado la justificación ambiental de la medida al considerar que responde a "una premisa de emergencia falsa", ya que, según ha indicado, Madrid cumple con la normativa europea desde 2022. "El derecho a la movilidad quedará supeditado a la capacidad económica", ha advertido, criticando además un modelo "basado exclusivamente en la prohibición" y con "un sistema sancionador desproporcionado".

PSOE VE "MALA CONCIENCIA" Y "TRIQUIÑUELAS" EN LA ORDENANZA

Por su parte, el concejal del PSOE Ignacio Benito ha acusado al Gobierno municipal de actuar con "muy mala conciencia" y ha criticado que, tras más de un año de trabajo, haya optado por introducir cambios mediante una autoenmienda. "Han acabado utilizando una enmienda para aprobar lo que de verdad querían hacer desde el principio", ha reprochado.

El socialista ha defendido que su grupo ha presentado enmiendas parciales a una "regresiva" modificación de la ordenanza "por responsabilidad", tratando de mejorar el texto con medidas concretas. Entre ellas, ha citado la inclusión de centros de educación especial o la regulación de los 'tuk-tuk', que "campan a sus anchas por el centro".

"Mientras, señor Almeida, estaban pensando únicamente en cómo permitir que los coches contaminantes pudieran seguir circulando sin que se notara mucho su triquiñuela", ha lanzado a la bancada del PP, al tiempo que ha defendido que la solución "no pasa por permitir circular" sino por apoyar "a quienes no han podido cambiar su vehículo".

En este punto, ha apelado al impacto de la contaminación en la salud de los madrileños: "Imagínense la cara que se les ha quedado a los familiares de los 2.000 madrileños que mueren cada año por culpa de la contaminación".

Además, ha acusado al Gobierno municipal de no tomarse en serio la movilidad ni la seguridad vial. "Vamos a votar en contra de esta ordenanza porque la movilidad de los madrileños es la última de sus preocupaciones. Gobiernan con mayoría absoluta, sí, pero desprecian el sentido común y, sobre todo, la salud de los madrileños y madrileñas", ha zanjado.

MÁS MADRID AFEA AL PP "ABRAZAR POSTULADOS" DE VOX

Desde Más Madrid, la concejala Esther Gómez ha censurado especialmente la decisión de permitir la circulación de los vehículos más contaminantes, acusando al PP de "abrazar postulados" de Vox. "En su afán de ser más negacionistas y más retrógrados que el propio Vox, deciden abrazar sus postulados y mediante una autoenmienda que se hace desde el propio Partido Popular van a permitir que circulen los vehículos más contaminantes por la ciudad. Lo hacen a sabiendas de que van a afectar a la salud de los madrileños", ha afirmado.

Gómez ha criticado igualmente que la modificación "no avanza en la protección de la salud" y ha advertido de que la ciudad sigue lejos de cumplir con los objetivos europeos de calidad del aire. En este sentido, ha señalado que "17 de las 24 estaciones" incumplen los valores de dióxido de nitrógeno.

Asimismo, ha recordado que los propios informes municipales reconocen que "la contaminación atmosférica es uno de los mayores riesgos ambientales para la salud pública" y que la ordenanza "no basta para frenar estos contaminantes", lo que evidencia, a su juicio, un "estancamiento" en su reducción.

Durante su intervención Gómez ha lamentado que el Gobierno municipal haya "abandonado la oportunidad" de introducir mejoras estructurales, como la protección de entornos escolares o el refuerzo del transporte público, y ha resumido la actuación del Gobierno de Almeida en "autocomplacencia e irresponsabilidad".