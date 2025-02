MM y PSOE esperan que se mantenga la pieza separada al novio de Ayuso y PP lo enmarca en la "operación de Estado"

MADRID 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

Más Madrid y PSOE esperan que la Audiencia Provincial de Madrid mantenga la pieza separada que investiga por presunta "corrupción en los negocios" a Alberto González Amador, novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, mientras que el PP ha enmarcado de nuevo esta investigación en una "operación de Estado" contra la mandataria autonómica.

Lo han expresado las distintas formaciones en la rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces de este lunes al ser preguntados por la reunión de la sección tercera de la Audiencia este miércoles para decidir si anula esta pieza ante el recurso de González Amador.

La portavoz de Más Madrid, Manuela Bergerot, ha apuntado que confía "en todos los pasos que está haciendo la Justicia" y que también se pueda "obtener información" en la declaración de González Amador el día 24 en Plaza de Castilla.

"Confío en que siga la investigación judicial gracias a la personación en la causa de Más Madrid como acusación popular, sobre todo para conocer los negocios que hace", ha trasladado, poniendo el foco en la sanidad privada.

Por su parte, su homóloga del PSOE, Mar Espinar, cree que "no hay duda" de que la Audiencia Provincial "estará a la altura" para esta pieza que tiene como eje "una presunta comisión de 500.000 euros".

"La verdad es que no nos cabría en la cabeza que la Audiencia Provincial se negara a abrir esa causa. No entenderíamos que hubiera una doble vara a de medir porque a ver si va a ser que dependiendo de quién es tu pareja se abra un recorrido judicial o no", ha deslizado.

Por último, el portavoz del PP, Carlos Díaz-Pache, ha enmarcado esta investigación en una "operación de Estado" contra Ayuso y "todo su entorno" basada en la "persecución a particulares".

"No espero nada de esa causa más que la verdad salga a la luz y que los particulares dejen de temer la fuerza del Estado contra ellos por estar relacionados con rivales políticos del presidente del gobierno que actúa como un auténtico mafioso", ha concluido.