MM y PSOE señalan que la ordenanza de movilidad de Almeida es un "retroceso" y PP defiende su "seguridad jurídica"

Archivo - Tráfico durante la operación salida por el puente de la Constitución en la carretera A6, a 5 de diciembre de 2025, en Madrid (España). - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

MADRID, 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

Más Madrid y PSOE han cargado contra la nueva ordenanza de Movilidad Sostenible del Gobierno de José Luis Martínez-Almeida, que será aprobada previsiblemente este martes en el Pleno de Cibeles, al considerarla un "retroceso" y una "oportunidad perdida", frente a un PP que la defiende como un texto "sin cambios sustanciales" y con "seguridad jurídica".

La norma llega tras el revés judicial que anuló parcialmente la ordenanza anterior y permitirá, entre otras medidas, la circulación de vehículos sin etiqueta ambiental empadronados en Madrid

En este escenario, el concejal del Grupo Municipal Socialista Ignacio Benito ha avanzado en la rueda de prensa previa al Pleno el voto en contra de su grupo. "Nos sentimos profundamente engañados", ha afirmado, al considerar que el Gobierno municipal ha modificado el texto para permitir la circulación de vehículos contaminantes sin haberlo planteado de inicio.

"Si querían permitir que los vehículos contaminantes sigan circulando por Madrid, lo que tenían que haber hecho era ser claros desde el principio", ha reprochado.

Desde Más Madrid, su portavoz, Rita Maestre, ha coincidido en el rechazo al texto, al que ha calificado de "una oportunidad perdida". "La ordenanza de movilidad debería servir para diseñar el centro de la política de movilidad del Ayuntamiento y en este momento ni implica un refuerzo del transporte público ni una transformación de los principales problemas", ha afirmado.

Maestre ha puesto el foco además en la falta de alternativas al coche privado. "Cada día entra en Madrid un millón de coches porque no pueden venir de otra manera", ha señalado, para defender que el Ayuntamiento debería apostar por transporte público.

Por su parte, Vox también ha mostrado su rechazo a la ordenanza. Su portavoz, Javier Ortega Smith, ha avanzado defenderá en el debate una enmienda a la totalidad a un texto que considera que es "más de lo mismo; seguir prohibiendo, seguir multando, seguir restringiendo, seguir discriminando a quien no tiene dinero".

Ortega ha acusado al Gobierno municipal de actuar en "fraude de ley" tras la anulación judicial de la anterior ordenanza. "Están haciendo un fraude procesal y un fraude legal", ha sostenido, al tiempo que criticado que se apruebe un texto "exactamente igual" al anterior.

"Es una tomadura de pelo (...) yo voy a aprobar la ordenanza que me dé la gana y si usted me la tumba, apruebo otra exactamente igual", ha criticado.

Además, ha defendido la circulación de los vehículos sin etiqueta y a criticado lo que a su juicio ha sido un giro en la postura del PP: "Primero se niegan y luego rectifican deprisa y corriendo" (en referencia a la circulación sin etiqueta). "Qué pasa, que ahora ya no importa el medio ambiente?", ha zanjado.