MM quiere que el centro cultural de Prado 30 se llame 'Marisa Paredes' después de que Centro apoyara un homenaje

Todos los grupos menos Vox dieron el sí a una placa en recuerdo de la actriz condicionada al ok de la comunidad de propietarios

MADRID, 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

El concejal de Más Madrid Eduardo Rubiño, portavoz de Cultura de la formación, defenderá en el Pleno de Cibeles de este martes que se dedique a la actriz madrileña Marisa Paredes el futuro centro cultural de Prado 30, que compartirá inmueble con el prometido centro de salud.

Se trata de un reconocimiento en forma de denominación que llega después de que este mismo mes la sesión plenaria de Centro sacara adelante, con el apoyo de la izquierda y el PP y el 'no' de Vox, la instalación de una placa en el número 13 de la Plaza de Santa Ana, donde nació la actriz, condicionada a la aprobación de la comunidad de propietarios.

Más Madrid también defenderá en Cibeles la colocación de una placa conmemorativa en la plaza. Días atrás, la portavoz de Más Madrid, Rita Maestre, trasladaba que estos reconocimientos han sido "trabajados y hablados con la familia" para "reconocer a una de las principales figuras del cine y del teatro español en la historia reciente de España".

También Maestre mostró su deseo a que su propuesta sea apoyada por los grupos municipales aunque, a tenor de lo ocurrido en Centro o incluso en el Palacio de Cibeles el pasado diciembre, no parece que vaya a ser así.

PSOE, PP y Más Madrid daban el 'sí' en el Pleno de Centro a la instalación de dos placas para recordar a dos de sus vecinos más ilustres, Marisa Paredes, fallecida el pasado 17 de diciembre, y quien fuera su pareja y padre de su única hija, el cineasta madrileño Antonio Isasi-Isasmendi, fallecido en 2017. Vox se quedó solo en su rechazo.

Fue el PSOE quien elevó la proposición al primer Pleno del año celebrado en el distrito, una moción que fue enmendada por el PP planteando que el primer paso pasaría por obtener la autorización previa de las comunidades de propietarios de los inmuebles en los que se instalaría, como señala el decreto para estos fines.

"Para que el expediente salga de esta Junta se necesita el ok de la comunidad de propietarios y hasta que no se tenga realmente lo que tenemos es una buena propuesta de todos los grupos municipales de este Pleno, punto en el que quiero agradecer al PSOE la enmienda que han aceptado, pero realmente salimos de aquí contentos pero no victoriosos", describía el concejal-presidente de Centro.

EL 'NO' DE VOX

El último Pleno de Cibeles del año arrancaba en diciembre sin minuto de silencio en memoria de la actriz Marisa Paredes ante la falta de acuerdo de los grupos políticos en Junta de Portavoces.

El 'no' explícito vino de Vox, que rechazó el reconocimiento a Paredes mediante un minuto de silencio por considerar que su trayectoria pública "ha estado marcada por un posicionamiento ideológico sectario, alejado de los valores de unidad y respeto que deben primar en las instituciones".

"Su desprecio hacia millones de españoles que no comparten su visión política no la convierten en una figura adecuada para ser reconocida por los madrileños", trasladaban a Europa Press los de Javier Ortega Smith.