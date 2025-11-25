MM recrimina que "no haya dinero" para la universidad pública y PP ve "hipocresía" que sus concejales fuesen a privada

Archivo - El portavoz del grupo Más Madrid en el Ayuntamiento de Madrid, Eduardo Rubiño, durante un pleno extraordinario del Ayuntamiento de Madrid, en el Palacio de Cibeles, a 24 de octubre de 2025, en Madrid (España). - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press - Archivo

MADRID 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

El concejal de Más Madrid en el Ayuntamiento en funciones, Eduardo Rubiño, ha recriminado que "no haya dinero" para la universidad pública madrileña mientras abren nuevos "chiringuitos" en forma de universidades privadas, a lo que el alcalde, José Luis Martínez-Almeida, ha reprochado la "hipocresía" de cargar contra la privada y tener concejales que han estudiado allí.

"¿Pero en qué quedamos? ¿Defienden ustedes la pública? Nosotros defendemos la pública y la privada. Elijan en libertad, como ha hecho Pedro Sánchez con su hija. Si nos parece fantástico. La podía haber llevado a la pública, pero como está en Madrid tiene la libertad de poder elegir", ha señalado el primer edil.

Durante el Pleno de Cibeles, Rubiño ha criticado al PP por destinar presupuesto a la "Fórmula 1, fútbol americano y golf" y, al mismo tiempo, "ser verdaderamente retorcidos" para "obligar" a la Universidad Complutense "a pedir un préstamo para pagar las nóminas en lugar de financiarla adecuadamente".

Igualmente, ha apuntado que la apertura de "14 centros privados" en la región responde a "un plan" para crear "agencias de colocación del PP". "Mientras tanto, tasas más caras, menos becas, menos materiales para la investigación, instalaciones obsoletas y hasta dificultades para calentar los edificios", ha lamentado.

Por su parte, Almeida ha preguntado desde el atril cuándo van a hablar de temas "que sean competencia" del Ayuntamiento de Madrid y ha destacado el trabajo del PP ante el hecho de que Más Madrid "no tenga nada que decir" del trabajo del Consistorio en el último mes.

Pese a ello, ha afirmado que debatir sobre las universidades públicas es "legítimo" y ha recordado que en 2026 habrá "el presupuesto más alto de la historia" para las universidades, que reciben en sus aulas a hasta "100.000 estudiantes", que vienen a Madrid para estudiar en sus centros públicos.