MM señala que Almeida "nunca tuvo la intención" de usar el superávit para vivienda al no optar por compra de inmuebles

La concejala de Más Madrid Sara Ladra ha señalado que el Gobierno de José Luis Martínez-Almeida "nunca tuvo la intención" de usar el superávit del Ayuntamiento para vivienda al no optar tampoco por la compra de inmuebles.

El Gobierno de Almeida ha anunciado este viernes que el Ayuntamiento amortizará 483 millones de euros de deuda --procedente del superávit de 2024-- tras la "tomadura de pelo" del Gobierno de España al no poder destinar el superávit a construir vivienda ya que el decreto estatal determina que las inversiones tienen que estar concluidas en un año.

"Si hubiera querido hacer algo en vivienda, con el real decreto podría haber utilizado el superávit, por ejemplo, para comprar viviendas, sobre todo a fondos buitre que están echando a la gente de sus casas. Una medida que puede realizarse en solo unos meses. Exactamente lo que hemos propuesto desde Más Madrid en nuestras enmiendas al presupuesto", ha subrayado la edil en declaraciones remitidas a la prensa.

Lo peor, según Ladra, es que Almeida ha hecho "cero esfuerzo presupuestario" en esta materia para el año 2026, con "88 millones para compra y construcción en unas cuentas que superan los 6.500 millones". "Una vergüenza y un insulto a las madrileñas y madrileños", ha afirmado.

La edil ve como "una desfachatez" que el PP "critique al Gobierno por no dejarles gastar". "Ha sido precisamente este Gobierno de coalición progresista el que ha transferido más de 300.000 millones de euros a regiones y municipios", ha aseverado.

En este sentido, ha apuntado a que más del 40% del presupuesto que maneja Almeida "procede del Estado", un dinero que Ladra considera que "debería financiar los servicios públicos o la vivienda", áreas que Almeida "tiene abandonadas".

"El PP solo ha hecho una cosa, oponerse a todas las medidas que podían mejorar el bienestar de las madrileñas y madrileños. Se negaron a apoyar los presupuestos generales del Estado, la senda de déficit y la condonación de la deuda, que habría supuesto más de 8.600 millones de euros solo para Madrid", ha concluido.