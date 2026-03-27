MM tacha de "arbitraria y racista" la detención de Mbaye, afea que Delegación la justifique y exige disculpas públicas

Archivo - El secretario de antirracismo de Podemos, Serigne Mbayé - Diego Radamés - Europa Press - Archivo

MADRID, 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Más Madrid en la Asamblea, Manuela Bergerot, ha tachado de "arbitraria, violenta y racista" la detención del dirigente de Podemos Serigne Mbaye, ha reprochado que Delegación del Gobierno la justifique y ha exigido "disculpas públicas" por el trato.

"El ministro del Interior no puede mirar para otro lado y tiene que tomar medidas inmediatamente. Y ante quienes, como el delegado del Gobierno, quieren justificar esto, quiero ser muy clara. Las paradas y detenciones racistas no tienen ningún tipo de justificación. Nunca y en ningún caso", ha lanzado Bergerot en la rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces de este viernes.

Este jueves Policía Nacional detuvo al dirigente de Podemos y exdiputado regional en el distrito de Usera junto a otras seis personas por una refriega con agentes del cuerpo. Desde Delegación han indicado a Europa Press que fue un "requerimiento ciudadano" y han defendido la actuación de los efectivos.

Bergerot, en cambio, ha afirmado que la policía está "para colaborar con la ciudadanía, no para acosarla por su color de piel" y ha exigido que se tomen medidas para "que no vuelva a ocurrir algo así en las calles de Madrid".

Por su parte, la portavoz de PSOE, Mar Espinar, ha recordado que desde Delegación se ha abierto una investigación para analizar lo ocurrido y espera que "todo se aclare lo más rápido posible".

El portavoz del PP, Carlos Díaz-Pache, ha calificado de "muy grave" la acusación de Más Madrid a la Policía Nacional y ha advertido de que una persona por ostentar una responsabilidad dentro de un partido político "no está exento de cumplir la ley y de obedecer a los agentes de la autoridad".

"Creo que es una actuación que se ha saldado con cinco heridos leves en parte de la policía. Por lo tanto, si alguien trata de impedir el trabajo policial, trata de huir de la acción de los policías, pues desde luego tiene que asumir las consecuencias", ha recalcado.

Por último, la portavoz de Vox, Isabel Pérez Moñino, ha afirmado que no le "extraña" que Mbaye se "enfrente a la Policía y protagonice altercados" porque "pertenece a Podemos, un partido radical que siempre ha amparado y ha impulsado estos ataques contra la Policía".