MM ve "dos problemas" para vivienda: un PP que "gobierna para especuladores" y PSOE "que no se atreve a tomar medidas"

MADRID 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

Más Madrid ha identificado como "dos problemas" para la vivienda en España a un PP que "gobierna para los especuladores y los fondos buitre" y un PSOE que "no se atreve a tomar medidas contra la especulación inmobiliaria" y "proteger a los inquilinos".

"De (Isabel Díaz) Ayuso no esperamos nada, del PSOE y del Congreso sí esperamos algo. Que se apruebe el real decreto de ley que ha propuesto los ministros y ministras de Sumar para intervenir el mercado de la vivienda", ha lanzado la portavoz de Más Madrid en la Cámara de Vallecas, Manuela Bergerot, tras mostrar su solidaridad con Maricarmen, la anciana de 87 años de Retiro sobre la que pesa una amenaza de desahucio después de que su vivienda haya sido adquirida por un 'fondo buitre'.

Sostiene Bergerot que el Ejecutivo central debería aprobar la congelación de los alquileres para tres años y haya "ya una Ley de alquiler indefinido para que comprar una vivienda para desahuciar a la gente deje de ser una opción".

Se trata de medidas incluidas en el plan urgente de vivienda planteado por Sumar con esa propuesta para un real decreto que congele el precio del alquiler, prohíba la compra de vivienda especulativa y que paguen más impuestos los propietarios con más de cuatro viviendas.

"Todo el apoyo de Más Madrid a Mari Carmen y todo el apoyo a las mujeres del sindicato de inquilinas en Madrid, que este miércoles va a estar ahí para impedir con la fuerza de la gente este desahucio indecente", ha apostillado.