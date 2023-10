MM ve "falta de preparación" regional ante lluvias, PSOE pide invertir en alcantarillado y Vox fondos a infraestructuras

El PP defiende que la Comunidad de Madrid reacciona "rápido" ante "situaciones meteorológicas excepcionales"



MADRID, 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

Más Madrid ha criticado este lunes "falta de preparación" de la Comunidad de Madrid ante las lluvias, el PSOE ha reclamado más inversión del Canal de Isabel II en alcantarillado y Vox ha exigido más fondos para infraestructuras.

Lo han planteado los partidos en la rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces después de los episodios de grandes borrascas las últimas semanas, el más reciente el de este domingo.

"No es normal que cuando llueve se inunde Metro, túneles o caiga el techo de un hospital. No se ha hecho el trabajo de prevención", ha acusado la portavoz de Más Madrid, Mónica García. Para ella, esto es consecuencia del "negacionismo del cambio climático" porque los Gobiernos "no tienen culpa de las DANAS" pero sí de "prevenir sus efectos", cuestión que cree que no hace ni el Ayuntamiento ni el Ejecutivo autonómico.

Por parte del PSOE, el secretario general del PSOE-M, Juan Lobato, ha apuntado que uno de los temas "graves es el alcantarillado" y la ausencia de "redes pluviales" para que las aguas torrenciales tengan otra vía de escape que no se esta.

"Hay un margen de mejora enorme. Hay que trabajar en coordinación con el Canal de Isabel II en toda la red. Entiendo que gastar en alcantarillado no encaja con el 'zendalismo', no da grandes mensajes visibles", ha deslizado Lobato. Considera que una inversión ahora "ayudaría a problemas de ahora y del futuro". Para el socialista e debería trabajar en el Plan Sanea del Canal con "más intensidad"" para que las obras que "lucen poco" se puedan acometer.

En cambio, para su homóloga de Vox, Rocío Monasterio, el problema está en el "esfuerzo en infraestructuras" pero para ello entiende que "hay que tener recursos" económicos.

En este campo, ve que el fallo es que "se aumenta gasto político" y se dan "subvenciones a sindicatos" pero luego "no hay dinero para mejorar las bocas de Metro y los accesos" o las bóvedas del suburbano para que "no chorreen".

Por último, el portavoz del PP en la Cámara de Vallecas, Carlos Díaz-Pache, ha asegurado que la Comunidad de Madrid "reacciona de forma rápida" con "medidas preventivas muy adecuadas" ante situaciones meteorológicas "excepcionales":

Ha recordado, además, que el Canal de Isabel II tiene estanques de tormentas para poder recoger esos caudales extra para que no lleguen a la calle y ha defendido que de haber alguna incidencia por las lluvias "hay coordinación muy eficaz" para restablecerlo.

Ha contrastado esta forma de actuar con "lo que pasa en Cercanías", citando retrasos en la estación de Atocha esta mañana, que se junta con una "falta de inversión" que hace que la "parálisis sea mayor".