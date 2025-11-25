Modificaciones en 23 líneas de autobús de EMT por las dos marchas por el 25-N en Madrid

MADRID 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un total de 23 líneas de autobús de la Empresa Municipal de Transportes (EMT) modificarán sus recorridos la tarde de este martes por las dos marchas convocadas en Madrid con motivo del 25-N, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres.

Una es la convocada por el Foro de Madrid y el Movimiento Feminista de Madrid, que partirá a las 18.30 horas de Alcalá y Gran Vía y finalizará en la Plaza de España. En este caso, son 15 las líneas afectadas: 001, 1, 002, 2, 3, 9, 44, 46, 52, 74, 75, 133, 146, 147 y 148.

Media hora después, Comisión 8M liderará otra manifestación que recorrerá el trayecto entre Atocha y Jacinto Benavente. En este caso, serán ocho las líneas que verán modificados sus recorridos: 002, 6, 26, 32, 50, 65, M1 y M3.

Las marchas convocadas en Madrid contarán con presencia del Gobierno y de los partidos Sumar, Podemos y PP. En concreto, está previsto que la ministra de Igualdad, Ana Redondo, acuda a las dos marchas de la capital. La ministra Elma Saiz asistirá a la del Foro de Madrid, igual que el diputado del PP, Jaime de los Santos. Sumar y Podemos acudirán a la de Comisión 8M. Por los 'morados' irá Ione Belarra.