Monasterio afirma que las siglas del PP "pertenecen al pasado" y critica que no hayan sido "firmes" en el Gobierno

Resalta que Vox es "necesario para hacer políticas con contundencia", frente a los que se arrodillan al "supremacismo cultural de la izquierda"

MADRID, 6 Abr. (EUROPA PRESS) -

La candidata de Vox a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, Rocío Monasterio, ha afirmado que las siglas del PP "pertenecen al pasado" y ha criticado que no fueran "firmes" cuando tuvieron mayoría absoluta en el Gobierno.

"Ningún hijo de votante del Partido Popular se plantea ir al PP, están yendo todos a Vox", ha destacado Monasterio en una entrevista en 'Toro', recogida por Europa Press, en la que se ha sostenido que no hicieron "nada" cuando tuvieron poder para derogar la ley de memoria histórica o la "injusta" ley de violencia de género que "criminaliza al varón".

"¿Cómo nos vamos a fiar de este PP? Es imposible", ha resaltado la candidata, que ha añadido que el PP de Génova que "tanto ataca" a la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, "lo único que busca es la supervivencia de sus intereses"

Considera que el PP de Pablo casado es "capaz de pactar con socialistas antes que con Vox". "El sanchismo y sus socios comunistas es el que nos ha llevado a la peor situación en décadas" ha asegurado y ha expresado que se trata de un Gobierno "negligente y criminal".

Además, ha manifestado que Vox está en política para ser "dique de contención" y que España "no acabe como Venezuela o como Cuba".

"EFECTO DE VOX"

Por otro lado, Monasterio ha insistido en que las políticas que se han tomado en Madrid han sido gracias al "efecto de Vox", sino se hubieran llevado a cabo las medidas del "infiltrado de Sánchez, Aguado (exvicepresidente regional)".

Por ello, ha considerado que la fuerza de Vox ha servido para conseguir que Díaz Ayuso aceptara sus postulados, sino asegura que estaría haciendo "las políticas de su jefe Casado".

"Vox es muy necesario para hacer políticas con contundencia", ha apostillado y ha ensalzado su papel frente a otros partidos que "se han arrodillado al supremacismo cultural de la izquierda, las políticas de género y los mantras de la memoria histórica".

Sobre su equipo, ha dicho que se apoyan "todos" y que son la clave para que la izquierda "no entre en Madrid", además de agregar que el PP "solo" no lo va a conseguir. Ha defendido que su formación no es una partido "divido en distintos proyectos políticos", en alusión a las diferentes decisiones de las comunidades autónomas gobernadas por el PP con respecto a las medidas para hacer frente a la pandemia.

Monasterio ha subrayado que con Ayuso "no tendría ningún problema" para gobernar pero que a Casado Vox "le resulta molesta" porque "quiere volver al bipartidismo". "Isabel y yo nos ponemos de acuerdo sobre todo si no entra Génova en esa discusión", ha precisado.

Por último, ha recalcado que si ganan el próximo 4 de mayo reducirá el número de diputados de la Asamblea a la mitad, así como las consejerías, y dedicará este dinero a la sanidad, la educación y la emergencia social.

"Tenemos que conseguir que los madrileños salgan adelante, si Vox está en el Gobierno esta prosperidad la vamos a dar, sabemos lo que es pagar nóminas, trabajar en el mundo real", ha concluido.