Monasterio alerta de que vendrán nuevas oleadas de confinamiento y que "no se pueden relajar ni un ápice"

MADRID, 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Vox en la Asamblea de Madrid, Rocío Monasterio, ha alertado de que vendrán nuevas oleadas de confinamiento, por lo que considera que hasta que todo el mundo no esté bien concienciado "no se pueden relajar ni un ápice las medidas" especialmente en la Comunidad de Madrid.

En una entrevista con Onda Madrid, recogida por Europa Press, ha indicado que ayer en la primera salida a la calle de los niños, en la zona centro de Madrid donde ella vive, la gente fue "bastante prudente, manteniendo distancias y con mascarillas". "Hay que estar concienciados. No se pueden relajar ni un ápice las medidas y más especialmente en Madrid", ha sostenido.

De cara al Pleno de este miércoles donde la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, comparece por primera vez para dar explicaciones de su gestión por el Covid-19, la portavoz de Vox ha indicado que ese día entre todos tienen que poner ideas en común y dejar a un lado las críticas.

Piensa que igual que a los españoles se les ha dicho que "se apretaran el cinturón" y se quedaran en casa, los políticos tienen que hacer "lo mismo". De forma que se recorte en fundaciones, el gasto de consejerías o incluso se disuelvan los parlamentos autonómicos para destinar ese dinero a la sanidad pública, mejorar la educación con medios telemáticos, para la dependencia y para la discapacidad porque "van a venir más oleadas de confinamiento en otoño".

En este punto, Monasterio ha sostenido que ya llevan unas semanas hablando de niños, pero que ahora se tienen que centrar en resolver el problema de los mayores en las residencias, en las que han visto "casos muy dramáticos" como la muerte de cien personas en algunas o en otras que les han dicho que no lleven a los ancianos a los hospitales.

"Como sociedad hay que hacer un ejercicio de reflexión de dónde hemos colocado a nuestros mayores, porque lo que ha pasado en las residencias no es solo consecuencia del Covid-19, sino es del abandono que hemos tenido hacia nuestros mayores, que los hemos arrinconado y no hemos querido saber más de cómo estaban, cuando no tenían medios suficientes", ha lamentado la dirigente de Vox en Madrid.