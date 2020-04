Perpinyà apoyará pactos lejos de "pelotazos urbanísticos" y critica los peores tics del 'aguirrismo' en Ayuso

MADRID, 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Más Madrid en la Asamblea, Pablo Gómez Perpinyà, ha avanzado que su formación apoyará los pactos de reconstrucción que "pongan en el centro las políticas sociales" y que "no supongan volver a la dinámica de los pelotazos urbanísticos", que "parece que es lo que anunció la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, en el Pleno de la pasada semana", lo que le ha llevado a criticar "los peores tics del 'aguirrismo'" que cree ver en la jefa del Ejecutivo autonómico.

Perpinyà ha hecho mención en una entrevista en Onda Madrid, recogida por Europa Press, a "la provocación, el desprecio a la oposición, la bulla y el jaleo" que se esconden tras las formas de Ayuso. El diputado autonómico ha cargado también contra la decisión del Gobierno de celebrar el jueves un fallido pleno telemático por decisión unilateral del Ejecutivo, que tuvo que aceptar que se acabara celebrando presencialmente cuando se dieron una serie de circunstancias que "abochornaron a todos".

Preguntado por los pactos de reconstrucción planteados por el portavoz socialista, Ángel Gabilondo, el diputado de Más Madrid ha destacado que se sienten cómodos con la idea de llegar a un acuerdo que ponga en el centro las políticas sociales "y no tanto volver a la dinámica del pelotazo urbanístico, que es lo que parece que anunció la presidenta en el Pleno". Apoyarían pactos "en términos de reconstrucción social", que es donde la plataforma pondrá el foco de sus preocupaciones tras solucionarse la faceta sanitaria.

En cuanto a las diferencias entre el Ayuntamiento y Comunidad en el trato Gobierno/oposición, Perpinyà ha lamentado que Ayuso no haya querido tener contacto con la "colaboración ofrecida desde el primer día". El portavoz de Más Madrid respeta pero no comparte la decisión de la 'popular' de no contar con la oposición.

"En Más Madrid el diálogo y el entendimiento forman parte del ADN, como lo demostró (la portavoz de la plataforma en el Ayuntamiento) Rita Maestre pero también el alcalde, José Luis Martínez-Almeida, quien se ha visto obligado a aprender a la fuerza algunas virtudes de su antecesora, Manuela Carmena", ha sostenido Gómez Perpinyà.

El diputado ha señalado que la posición contraria es la de Ayuso, quien ha adoptado los peores tics del 'aguirrismo', como "la provocación, el desprecio a la oposición, la bulla, el jaleo". "Le pedimos y confiamos en que modifique el rumbo".

CON LAS RESIDENCIAS AYUSO "SE ESTÁ EQUIVOCANDO"

Gómez Perpinyà cree que "en absoluto" se ha corregido la actitud del Gobierno regional en torno a las residencias de mayores dado que aún Más Madrid, por ejemplo, carece de toda la información solicitada sobre equipamientos medicalizados. "Medicalizar no es poner un médico, eso ya se hacía antes de la cuarentena. Es establecer protocolos, es convertirlas en centros sanitarios, y sólo se ha hecho en poco más de una decena de las más de 400", ha indicado.

"(El consejero de Políticas Sociales, Alberto) Reyero dice que hay que medicalizarlas y que se ha intervenido tarde, Ayuso dice lo contrario. Nosotros no damos por resuelta la contradicción. La presidenta se está equivocando en algo sensible en la región", ha advertido Pablo Gómez Perpinyà.

Finalmente, Más Madrid también ha puesto sobre la mesa que si el sistema sanitario autonómico ha salido adelante ha sido "gracias al esfuerzo heroico de sus profesionales, lo que pone en evidencia que el sistema no funciona todo lo bien que debería".