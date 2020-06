Monasterio celebra la propuesta de confinar por municipios y que ahora "se den cuenta de la importancia"

MADRID, 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Vox en la Asamblea de Madrid, Rocío Monasterio, ha celebrado que la Comunidad de Madrid vaya a proponer a Delegación del Gobierno en Madrid establecer "algún protocolo", con las competencias en Seguridad que tiene el Ejecutivo central, para "confinar o cerrar municipios" y que ahora "se den cuenta de la importancia" de esto.

"Es algo que desde febrero nosotros estuvimos apuntando, un confinamiento puntual que se tendría que haber hecho en Torrejón. Nosotros así lo solicitamos y esperamos que ahora que se dan cuenta de la importancia de esta medida si el Gobierno de la nación no articula decreto para aplicar esta ley que lo haga la Comunidad como se han hecho en otras zonas de España", ha sostenido Monasterio en declaraciones a los periodistas tras el acto solemne a la Policía Municipal.

Así, la portavoz de Vox ha insistido en que no puede haber dudas en esta cuestión ni tampoco retrasos y cree que es necesario que se confinen determinadas zonas si llegara el caso para no tener que confinar zonas "mayores. Espera que no sea así y que la población madrileña sea "responsable".