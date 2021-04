Monasterio considera que hay que "ilegalizar" a los partidos que no condenen la "violencia" de ayer en Vallecas

Dice que Sánchez quiere "aniquilar al adversario político y si es posible que lo maten de un ladrillazo en la sien"

MADRID, 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

La candidata de Vox a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, Rocío Monasterio, ha hecho un llamamiento a "ilegalizar" a los partidos políticos que no condenen los actos de "violencia" que tuvieron lugar ayer en la presentación de candidatura de la formación para las elecciones autonómicas en el distrito de Puente de Vallecas.

Así lo ha asegurado en una entrevista en 'Telemadrid', recogida por Europa Press, en la que ha señalado que es "completamente injustificable" que haya líderes de partidos, también en el Gobierno de España, que "amparan la violencia y atentan contra la Constitución".

"La palabra miedo no es compatible con Vox", ha insistido la candidata, quien ha criticado que ayer en el acto celebrado en la conocida como 'Plaza Roja' "mucha gente" tuviera que ser atendida porque les estaban "lapidando", además de considerar que no se atacó a Vox sino a "los principios de la Constitución y la democracia". "El (partido) que no condene la violencia tiene que ser ilegalizado", ha recalcado.

Monasterio ha subrayado que lo sucedido fue "amparado" por el ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, quien "no obligó a las cargas policiales para poder despejar". "Estábamos cercados, sin escapatoria", ha apuntado.

También ha asegurado que los manifestantes de ayer "iban a matar" y que Marlaska tiene "toda la responsabilidad y tiene que dimitir". En esta línea, ha agradecido los mensajes de apoyo de algunos políticos como la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, pero agradecería que se sumaran a esta petición de dimisión.

"Todos aquellos que consideren que es una vergüenza tienen que pedir la dimisión de Marlaska", ha lanzado y ha precisado que la presidenta del Congreso, Mertixell Batet, tampoco hizo nada antes sus llamadas por la situación que estaban viviendo.

En referencia al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha asegurado que es "el cómplice" y el que protege a los "totalitarios". "Muchos votantes del PSOE no se podían imaginar que iba a pactar con los enemigos de España", ha detallado.

La candidata ha sostenido que él "calla" mientras otros "apuntan" como el exvicepresidente y candidato de Unidas Podemos a las elecciones, Pablo Iglesias, quien manda a "brigadas de criminales a apedrearles".

"Es la cadena perfecta de la que es responsable Sánchez que quiere aniquilar al adversario político y si es posible que lo maten de un ladrillazo en la sien", ha denunciado.