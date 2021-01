Monasterio cree que sería "bueno para Madrid" tener un gobierno con las "ideas claras" para "salir del pozo de Sánchez"

Dice que apoya a Ayuso en temas de reactivación económica pero reconoce que la relación con Aguado "es difícil"

MADRID, 20 Ene. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Vox en la Asamblea de Madrid, Rocío Monasterio, ha señalado este miércoles que sería "bueno para Madrid" tener un gobierno con las "ideas claras" para poder salir "del pozo" en el que les ha metido, a su juicio, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

"En Madrid no se puede cometer una equivocación porque arrastra a toda España y tenemos que salir del pozo en el que nos ha metido Sánchez, por eso se necesitan ideas claras dentro de un gobierno y una clarísima determinación", ha trasladado Monasterio en una entrevista con 'esRadio', recogida por Europa Press.

La líder de Vox en Madrid ha reconocido que se ve poco con sus socios de investidura porque están en la Puerta del Sol y ella en la Asamblea, pero ha asegurado que a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, le apoya en temas de reactivación económica y le intenta dar todas las ideas que puede.

Sin embargo, con el vicepresidente, Ignacio Aguado, asegura que la relación es "difícil" porque el tiene "dificultades" para reunirse con Vox. "Yo con él no tengo ninguna dificultad, pero me gusta que cuando se cierra un acuerdo luego no venga Cs a torpedearlo y eso es un problema que tenemos de cara a los Presupuestos", ha lamentado.