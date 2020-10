Monasterio insta a Ayuso a convocar elecciones para evitar "una moción de censura de la izquierda"

Le recuerda que "para gobernar es fundamental tener a socios fiables" y le pide tener al lado a alguien "en quien pueda confiar"

MADRID, 6 (EUROPA PRESS)

La portavoz de Vox en la Asamblea de Madrid, Rocío Monasterio, ha instado este martes a la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, a convocar elecciones para evitar que la izquierda tome la Comunidad de Madrid con una moción de censura y le ha recordado que es "fundamental" rodearse de "socios fiables".

"Ayuso tiene que solicitar medidas cautelarísimas y convocar elecciones en la Comunidad para evitar la entrada de la izquierda con una moción de censura y el PP cuando nos necesite en la Comunidad va a tener a Vox con lealtad. Ayuso tiene que tomar medidas cautelarísimas de convocar elecciones. Vox es un socio fiable y para gobernar es fundamental tener a socios fiables", ha lanzado Monasterio en rueda de prensa telemática posterior a la Junta de Portavoces.

Así, ha insistido en que su partido "es fiable y dice la verdad cuando se compromete con algo" por lo que le ha indicado que eso es algo "fundamental" para gestionar esta crisis: tener un socio "fiable, con capacidad de gestionar y fuerte".

"Por eso le pido a Ayuso que convoque elecciones y pueda formar un gobierno que le permita tener a su lado un socio leal y en el que pueda confiar", ha lanzado la líder de Vox en Madrid, en referencia al vicepresidente madrileño, Ignacio Aguado.

Además, ha asegurado que en su partido no tienen "dificultad" en las relaciones con Díaz Ayuso, pero el que sí que la tiene, a su parecer, es Aguado.

Sobre la dimisión de Alberto Reyero como consejero de Políticas Sociales, ha celebrado de nuevo que haya abandonado el Gobierno regional porque "no procedía que tuviera a un infiltrado de la izquierda", además de por tener "una nula capacidad de gestión". "Le agradezco este gesto, me alegro y alabo la capacidad de dimitir. No todos los políticos son capaces en España", ha sostenido.