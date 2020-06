Monasterio pide a Ayuso que proteja a los madrileños frente a los menores extranjeros y que abandone su "buenismo"

Ayuso pide a Vox "más consenso" para resolver el problema y "menos populismo"

La portavoz de Vox en la Asamblea de Madrid, Rocío Monasterio, ha pedido este jueves a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso que proteja a los madrileños frente a los menores extranjeros no acompañados (menas) y que "abandone su buenismo".

"Proteger Madrid es destinar dinero a lo prioritario, no a las subvenciones de chiringuitos y a un Consejo de Gobierno que no tiene sitio donde sentarse de tantos que son", le ha reprochado Monasterio a la presidenta regional durante la Sesión de Control al Gobierno en el Pleno de este jueves.

Monasterio ha indicado que el dinero que destina el Gobierno regional en lugar de ir destinado a abrir centros de menores extranjeros no acompañados debería emplearse para garantizar "la prosperidad de las familias madrileñas.

A su juicio, Madrid puede llegar a tener un problema de seguridad, pero como el Gobierno regional "está encerrado en la Asamblea" no ve "la realidad de los barrios y la grave amenaza que suponen estos centros de menas".

La portavoz de Vox ha sostenido que se han producido en más de dos meses de confinamiento "medio centenar de robos con violencia" en diferentes barrios madrileños, una situación "que se hace insostenible para las familias con hijos" o "los mayores".

"No vamos a tolerar que estos menas arruinen la convivencia y seguridad de los barrios en pro de una imposición de una agenda multicultural que usted parece asumir y que ha fracasado en toda Europa", ha criticado.

Así, le ha expuesto que "entre inmigrantes ilegales y legales" Vox estará con los legales y entre okupas y trabajadores estarán con estos últimos. "Mientras que jueguen a la política de recreo y contente a Cs y PSOE se distare de lo que tiene que hacer, que no está protegiendo a los madrileños. Proteja los nuestros y abandone su buenismo", ha lanzado.

"NO HACE FALTA COMPARAR", LE DICE AYUSO

Ayuso ha indicado que desde su Gobierno cumplen con los protocolos de defensa de derecho del menor de Naciones Unidas, de la UE y de España para ejercer la tutela mediante estos centros. "Comparto su preocupación, a nadie le deja indiferente, muchos no tienen rumbo ni metas y contrae problemas a ellos mismos y a la sociedad, pero no hace falta comparar a las familias y a estos menores. Eso es populismo. Nos preocupa esta situación pero no se trata de enfrentarles ni de elegir una cosa u otra", le ha reprendido.

En este punto, la dirigente autonómica ha recordado que de los 40 millones de euros que el Gobierno estatal empleaba para repartir entre comunidades a Madrid solo les dieron 1.583 euros. "Necesitamos que el Gobierno de España nos ayude a procurar el orden público y la seguridad vecinal", ha trasladado.

Asimismo, Ayuso también le ha echado en cara que se creara una mesa para debatir sobre esta cuestión y emprender un pacto para resolverla pero su grupo fue el único que "rompió" esa mesa de diálogo. "Necesitamos más consenso y menos populismo", ha lanzado.

