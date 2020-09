Monasterio pide a la Comunidad que deje de "dar ruedas de prensa que generan incertidumbre" y se dedique a gobernar

MADRID, 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Vox en la Asamblea de Madrid, Rocío Monasterio, ha solicitado a la Comunidad de Madrid que deje de "dar ruedas de prensa que generan incertidumbre" y comience a "gobernar" poniendo en marcha un plan estratégico.

Así lo ha expuesto Monasterio durante un debate en 'Telecinco', recogido por Europa Press, en el que también ha participado la portavoz de Unidas Podemos-IU, Isa Serra.

"Si no van a dar una solución, el gobeirno tiene que gobernar y dejar de dar ruedas de prensa que generan incertidumbre, como (el vicepresidente regional) Ignacio Aguado, que salió a decir nada", ha criticado.

En este punto, la líder de Vox en Madrid cree que se tendría que imponer un sistema de horarios en locales, una control y central de datos que permita un mayor control para los rastreadores y un sistema más rápido. "Hay que poner todos los recursos y la Comunidad tiene competencias. Tenemos que aprender a gobernar con el virus y eso pasa por liderar, marcar un plan de estrategia en el que te puedes confundir pero no se puede no tener un plan. Hay que reforzar la sanidad y la Atención Primaria. Madrid no se puede parar y confinar a todos esos barrios", ha sostenido.

Por su parte, la portavoz de Unidas Podemos ha insistido en la necesidad de contratar más rastreadores y reforzar la Atención Primaria y dejar a un lado "los confinamientos selectivos" que son "injustos y generan estigamtización" a unas personas que tienen problemas por sis condiciones de vida: "infravivienda, Atención Primaria y transportes colapsados".