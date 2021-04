Monasterio sostiene que el Gobierno debe dejar "ya de restringir" y que la gente "no puede más"

Asegura que como Sánchez "no ha trabajado en su vida, no tiene ni idea de lo que es sacar las nóminas adelante"

MADRID, 4 Abr. (EUROPA PRESS) -

La candidata de Vox a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, Rocío Monasterio, ha sostenido este domingo que el Gobierno central debe dejar "ya de restringir y de delimitar libertades" de los españoles y ha asegurado que la gente "no puede más".

En declaraciones a los medios desde el Puerto de Navacerrada, ha afirmado que una nueva prórroga del estado de alarma, que finaliza el 9 de mayo, "arruinaría" a los españoles.

Considera que los españoles han visto como "no hay razones científicas que justificaran ciertas decisiones" y ha añadido que están "hartos" de que les "engañen" y de un Gobierno "negligente que ha tomado todas las medidas erróneas".

"Que nos dejen vivir en paz, que dejen a la gente trabajar, que dejen reactivar la actividad económica y pongan los recursos en la sanidad, en la prevención, en los test", ha defendido la candidata de Vox.

SÁNCHEZ "NO HA TRABAJADO EN SU VIDA"

Asimismo, ha destacado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, como "no ha trabajado en su vida, no tiene ni idea de lo que es sacar las nóminas adelante", por eso hablan "con tanta frivolidad y no se dan cuenta que cada decisión política aboca a muchísima gente al desempleo".

En esta línea, ha insistido en que "no se puede cerrar y no se puede parar" porque el país tiene que seguir funcionando y las autoridades se deben centrar en atender a los enfermos, poder detectar los contagios y vacunar "a toda velocidad". "Vox lo que quiere es que los españoles recuperen su vida", ha recalcado.

Monasterio también ha aludido al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y ha insistido en que tendría que dimitir "avergonzado por lo que ha hecho", en relación a la destitución del coronel Diego Pérez de los Cobos como jefe de la Comandancia de la Guardia Civil en Madrid.

"Se ha demostrado que ha tomado una decisión injusta, que ha prevaricado y haremos todo lo posible para que dimita y deje de tomar el Gobierno como si fuera su cortijo, saltándose la ley y saltándose las reglas básicas de nuestra democracia", ha espetado.