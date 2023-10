Monasterio tacha el acuerdo PSOE-Sumar de "pacto de la ruina" y les acusa de "atacar a las empresas"

Hace un llamamiento a la manifestación contra la amnistía de Vox el domingo en Madrid, donde le gustaría ver a Feijóo, Ayuso y Almeida



MADRID, 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Vox en la Asamblea de Madrid, Rocío Monasterio, ha tachado de "pacto de la ruina" el acuerdo alcanzado entre PSOE y Sumar para un nuevo Gobierno de coalición nacional y les ha acusado de "atacar a las empresas".

"Como no saben cómo sacar adelante a los españoles y darles prosperidad, lo que están pactando realmente lo único que va a traer es pobreza, porque van a intervenir las empresas, van a bajar la productividad, van a reducir los días que trabajamos y no van a mejorar los salarios", ha advertido Monasterio ante los periodistas en a su llegada al hotel Mandarín Oriental Ritz, donde han celebrado un evento 'El Mundo' y 'Sigma Dos'.

El acuerdo se ha presentado esta mañana y entre los principales asuntos a los que se han comprometido el presidente del Gobierno en funciones y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, y la líder de Sumar y vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, es la reducción de jornada laboral a las 37,5, una de las reclamaciones del socio minoritario.

Monasterio cree que como "no se puede pagar más porque no funcionan sus políticas" se ha optado por hacer que se esté "más tiempo fuera del trabajo" como si "fuera un premio". "Ya lo hemos visto con la vivienda también como han intervenido el mercado, atacan a las empresas, atacan a los bancos, atacan a las energéticas, así no vamos a ningún sitio", ha proseguido.

Para la líder de Vox en Madrid cada uno tiene que trabajar "lo que quiera y pueda" y desde las empresas se debería tener la "libertad" de "ofrecer a sus trabajadores lo que quieran". "Hay gente que quiere trabajar muchas horas y otros menos. Pero tú no puedes limitar la productividad de las empresas", ha añadido la portavoz, quien cree que con "Sánchez y su pacto con la comunista Yolanda Díaz" España se "arruina más todavía".

En el caso de la Comunidad de Madrid cree que de llevarse adelante el acuerdo de PSOE y Sumar se "lastrará la economía" y que las empresas tendrán "miedo a contratar", lo que derivará en más desempleo. Cree que el enfoque debería ser el contrario, "incentivar la creación de riqueza" con el objetivo, entre otros, de que sobrevivan las pequeñas empresas.

"Sánchez nunca ha tenido un problema para pactar con los herederos de ETA. Sánchez no ha tenido ningún problema para engañar. Para engañar ha mentido desde el primer día que llegó a la política. Ha engañado a los que no son suyos y a los suyos. Y ha arruinado España. Y de eso es lo que están... Bueno, pues las familias ya lo están viendo, ¿no? Y es la desgracia que los que lo sufren son los españoles", ha rematado Monasterio al ser preguntada por si cree que podrán el PSOE y Sumar armar una mayoría parlamentaria necesaria para seguir en el Consejo de Ministros.

Ante esta situación ha hecho un llamamiento a que los españoles acudan a la plaza de Colón este domingo a las 12 horas a la manifestación convocada por Vox contra la amnistía requerida por los partidos independentistas catalanes para investir a Sánchez. Preguntada por si querría que acudiera el líder nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha dicho que le "gustaría" así como la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, el alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida, y "todos los que están del lado de la defensa de la Constitución y de la libertad". "Y yo cree que ellos sí lo están", ha zanjado.