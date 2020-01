Publicado 15/01/2020 15:09:33 CET

La portavoz de Vox en la Asamblea de Madrid, Rocío Monasterio, ve positivo que los socios del Gobierno regional "hagan todo lo posible por entenderse" porque el buen entendimiento entre ellos y entre los partidos que permiten que algunos gobiernen hace posible que salgan leyes, normativas y presupuestos.

Así se ha pronunciado Monasterio sobre la reunión informal que mantuvo este viernes el Gobierno regional al completo en la Sierra. "No he tenido el gusto de ser invitada a un paseo en la Sierra. Me hubiera gustado", ha dicho en tono jocoso ante los medios de comunicación en la clausura de los actos de celebración del 40º aniversario de Ifema.

Además, Monasterio ha aprovechado para defender que para que los madrileños puedan avanzar se necesitan unos presupuestos porque si no se podrá contar nada "ni de los cien días, ni de los doscientos, ni de los trescientos, ni de los quinientos".