Monasterio visita residencias y centros de salud en Leganés y afea a Pablo Iglesias que aún no lo haya hecho

MADRID, 25 May. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Vox en la Asamblea de Madrid, Rocío Monasterio, ha visitado este lunes residencias y centros de salud de Leganés, "zona cero de la pandemia", y ha afeado al vicepresidente segundo del Gobierno central, Pablo Iglesias, que él aún "no lo haya hecho".

Rocío Monasterio ha visitado este lunes dicha localidad madrileña para recoger de primera mano las denuncias de sus trabajadores y estudiar, con los que han estado haciendo frente a la pandemia, cómo hacer un plan de contingencia para evitar "cometer errores" si hay un rebrote, ha informado el partido en un comunicado.

Acompañada por Prudencio Cerro y Ángel Cillán, coordinador y vicecoordinador, respectivamente, de Vox Leganés, la portavoz del Vox en la Asamblea de Madrid charló con la coordinadora de una residencia donde fallecieron más de 90 ancianos, una médico de un centro de salud, un autónomo que regenta un bar, un policía local y un bombero municipal.

Durante la visita hubo quien intentó realizar, "sin éxito", un escrache a la portavoz. "Nosotros hemos visitado residencias y centros de salud en una de las zonas cero de la pandemia del Coronavirus. Es una lástima que Pablo Iglesias aún no lo haya hecho", ha lanzado Monasterio en un vídeo remitido a los medios de comunicación.

Todos ellos tenían en común una misma reclamación, que no hay test PCR para que la población pueda volver a trabajar "con la seguridad de no estar contagiado y no contagiar a los demás".

Monasterio ha resaltado que "todos ellos se han enfrentado a la pandemia con coraje y ahora reclaman medidas de protección que les permitan continuar su labor y evitar, en la medida de lo posible, un futuro rebrote".