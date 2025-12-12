Mónica García asegura que Madrid es la única CCAA que no ha enviado los datos de los cribados de cáncer

Imagen de archivo de la ministra de Sanidad, Mónica García. - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha informado este viernes de que la Comunidad de Madrid es la única región que todavía no ha enviado al Ministerio los datos de los programas de cribado de cáncer de mama, colorrectal y de cérvix, algo a lo que se comprometieron todas las CCAA el pasado 12 de noviembre, mientras que la consejera madrileña, Fátima Matute, le ha recriminado su "madriditis".

"Todas menos Madrid nos han mandado los datos. Nos gustaría que Madrid fuera un poquito más leal con los pacientes para demostrar que los programas de cribado en la Comunidad de Madrid funcionan", ha señalado García en la rueda de prensa previa al Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS).

García ha añadido que cuando el Ministerio de Sanidad tenga todos los datos se realizará un informe para poder hacer una evaluación de la situación de los cribados de cáncer en cada comunidad autónoma.

Así se ha mostrado antes de la celebración de un nuevo CISNS telemático al que han asistido de forma presencial solo las comunidades de Madrid, Cantabria, Asturias y Baleares.

Por su lado, la máxima responsable de la Sanidad madrileña ha subrayado que la titular de Sanidad tiene "una madriditis aguda". "Lo que tiene en la boca es la Comunidad de Madrid, Ayuso y las privadas", ha afeado la consejera, que ha tildado de "lamentable" esta actitud cuando su "verdadero papel" es el de la gestión de todo el Sistema Nacional de Salud (SNS).