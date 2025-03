Mónica García critica a la Comunidad por "priorizar la propaganda" y cree que fue "desleal" con sanitarios y el Estado

"Cuando la realidad es tan dura, no se puede reescribir como lo quiere hacer Ayuso", asegura

MADRID, 14 Mar. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Sanidad y líder de Más Madrid, Mónica García, ha criticado al Gobierno de Isabel Díaz Ayuso por "priorizar la propaganda por encima del cuidado" y ha indicado que "fue desleal" con los profesionales sanitarios y con el Estado.

Así lo ha manifestado este viernes en una entrevista en 'TVE', recogida por Europa Press, donde ha insistido en que "fue desleal desde el primer momento" y ha afirmado que "utilizó" esta situación "como una guerra política con el Gobierno central".

"Aquí se priorizó hacer propaganda de una supuesta buena gestión, que luego no era tal, por encima de una buena gestión. Creo que Madrid fue desleal con el resto de comunidades autónomas, con la ciencia, con los profesionales y con el Estado", ha remarcado.

García ha lamentado que no se llevara a las personas mayores a Ifema Madrid, "una infraestructura que iba a maravillar al mundo", o que no se contactara con organizaciones no gubernamentales "que estaban deseosas de ayudar".

"De alguna manera, se les impidió el derecho al auxilio básico a los pacientes por vivir en un sitio, por ser mayores, por tener alguna discapacidad y por vivir en un sitio. ¿Por qué se ocultó? ¿Por qué se ha mentido tanto? ¿Por qué se han dado tantas versiones contradictorias?", ha lanzado.

La líder de Más Madrid ha afirmado que "claramante no" se han medicalizado las residencias de la región y ha cargado contra "el protocolo discriminatorio". Asimismo, ha señalado que "todos aquellos mayores que tenían un seguro privado sí que fueron derivados".

"AYUSO QUIERE REESCRIBIR LA REALIDAD"

"Cuando la realidad es tan dura y plomiza, no se puede reescribir como la quiere reescribir ahora la señora Ayuso. Lo que queda es pedir responsabilidades, que por lo menos dejen de insultar, de agredir, de mentir y de llevar este modus operandi que se ha llevado siempre con las tragedias por parte del Partido Popular", ha subrayado.

García ha defendido "la propaganda que se instauró en Madrid funcionó" y que por esa razón la dirigente madrileña "ganó las elecciones" en mayo de 2021. Tras su victoria, la ministra ha asegurado que Ayuso "decidió eliminar todo rastro de la investigación o de la posible aclaración de lo que hubiera podido suceder y de las opciones que podía haber".

"Esto solo ocurrió en Madrid, no ocurrió en ninguna otra comunidad. Desde Más Madrid presentamos varias veces una comisión de investigación, pero fue cerrada. Para la Comunidad de Madrid y para la presidenta, es un agravio o retorcer el dolor que se den explicaciones", ha criticado.