Mónica García insiste en desclasificar los expedientes de la compra del "aticazo de lujo" de Ayuso

1116119.1.260.149.20260911104200 La ministra de Sanidad, Mónica García, interviene durante una sesión plenaria en el Congreso de los Diputados, a 9 de septiembre de 2026, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Sanidad y líder de Más Madrid, Mónica García, ha insistido una vez más en reivindicar que la Comunidad desclasifique los informes que llevaron a la compra del "aticazo de lujo" en Chamberí que la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, usaría como oficina temporal durante unas obras en la sede de la Presidencia en la Puerta del Sol.

"Vamos a pedir nuevamente que desclasifique todos los informes que llevaron a una Comunidad de Madirid a comprar un ático de lujo, que es algo absolutamente insospechado", ha manifestado García en declaraciones a la prensa antes de la segunda sesión del Debate del Estado de la Región (DER) en la Asamblea de Madrid.

De hecho, la ministra ha hecho alusión a la intervención de Ayuso en la jornada previa, donde considera que estuvo "lánguida" y "plana", además de ser "incapaz" durante dos horas y media de hablar del "aticazo de lujo que se quería proveer gracias a los madrileños". "Fue incapaz de contarnos una versión mínimamente creíble sobre qué ha pasado con el ático", ha dicho.

Para la ministra, este hecho evidencia "los diferentes modelos" que plantea el Partido Popular o Más Madrid para la Comunidad de Madrid. "Queremos una región y un Madrid que sea vivible y que nos dejen de robar Madrid", ha resumido.

PROTESTA DE EDUCADORAS INFANTILES

Las declaraciones de García en la Asamblea se han producido en paralelo a una protesta de colectivos de educadoras infantiles de cero a tres años por las condiciones laborales en las que trabajan. Así, la ministra ha aprovechado para arremeter contra el Gobierno madrileño por dedicarse a "comprar un ático de lujo a la señora Ayuso por 6,3 millones" y tener a las educadoras infantiles en "condiciones precarias".

"Es algo absolutamente básico. Y algo en lo que ayer vimos a la señora Ayuso, insisto, lánguida. Escuelas infantiles, lánguida. Sanidad pública, lánguida. El problema de la vivienda, que es uno de los principales problemas de la Comunidad de Madrid, lánguida. Las explicaciones sobre su ático, lánguida", ha remachado.